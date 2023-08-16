Жилой небоскреб в "Москва-Сити" назвали в честь Льва Ландау
В деловом комплексе "Москва-Сити" началось строительство нового жилого 85-этажного небоскреба. Причем многих он заинтересовал не своими внушительными размерами или архитектурой, а названием: "Дом Дау".
В соцсетях даже решили, что название связано с даосизмом - это китайское учение, включающее элементы религии и философии. На деле же оказалось, что башню назвали в честь известного советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Коллеги-физики часто именовали его Дау.
Высота небоскреба составит 340 метров, что позволит ему войти в пятерку самых высоких сооружений столицы. Квартиры в башне продают как скромной площадью от 29 "квадратов", так и гигантские - до 1030 кв. м. Цены, правда, кусаются. За студию размером 31,5 кв. м застройщик просит 23,8 млн рублей, а за просторную однушку - 34,3 млн.