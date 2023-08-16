Жилой небоскреб в "Москва-Сити" назвали в честь Льва Ландау

В деловом комплексе "Москва-Сити" началось строительство нового жилого 85-этажного небоскреба. Причем многих он заинтересовал не своими внушительными размерами или архитектурой, а названием: "Дом Дау".

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В соцсетях даже решили, что название связано с даосизмом - это китайское учение, включающее элементы религии и философии. На деле же оказалось, что башню назвали в честь известного советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Коллеги-физики часто именовали его Дау.