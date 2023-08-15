В Москве уникальное издание "Евгения Онегина" продано за 26 миллионов рублей

В российской столице установлен рекорд по сумме торгов на антикварных аукционах. Как рассказал "РГ" руководитель и основатель аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, издание "Евгения Онегина", вышедшее в свет еще при жизни Александра Пушкина, было реализовано за 26 миллионов рублей при начальной цене в 12 миллионов.

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Этот рекорд в какой-то степени отражает общую тенденцию: несмотря на многочисленные разговоры о кризисе и экономии, интерес к антикварным торгам за последние месяцы вырос примерно на 20 процентов. А самих аукционов стало больше в несколько раз.

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"Было время, когда аукционы проводились в точности так же, как показано в "12 стульях", - рассказывает Сергей Бурмистров. - Полный зал народа, громогласный аукционист, активный торг... Все это было до начала пандемии. Тогда в целях безопасности все перешло в электронный формат. Да и сейчас, когда коронавирус уже отступил, привычная удаленка в этой сфере осталась".

Все желающие поторговаться могут зарегистрироваться на электронной площадке "Литфонда" и участвовать в борьбе за тот или иной антикварный предмет.

Основной контингент аукционов - весьма состоятельные и довольно известные люди. Электронная форма торгов позволяет им сохранять конфиденциальность. Тем более что в ряде случаев речь идет о лотах, которые оцениваются в несколько миллионов рублей. Впрочем аукционная публика расширяется, количество участников торгов выросло примерно на 20 процентов за последний год.

Также ценятся и автографы классиков искусства и литературы. Зачастую они находятся в не самом лучшем состоянии, однако все равно котируются на аукционах.

Можно рассматривать торговлю антиквариатом как инвестицию: в "Литфонде" отмечают, что в ряде случаев лоты заново появляются на торгах через 2-3 года после продажи. Однако здесь, как и на валютном рынке, ценность одного и того же предмета может меняться с годами. Например, прижизненные издания Федора Достоевского несколько лет назад оценивались в миллионы рублей, а сейчас их стоимость у библиофилов значительно снизилась. С чем это связано, трудно сказать, признается Сергей Бурмистров. Однако он уверен, что интерес к нему и одновременно цены увеличатся в будущем.

"Наибольшую ценность среди книг имеют редкие малотиражные издания, - подчеркивает Сергей Бурмистров. - Например, долгие годы самым дорогим проданным лотом считалась книга Велимира Хлебникова 1920 годов. Также уникальной библиографической редкостью можно считать знаменитое уничтоженное "Путешествие из Петербурга в Москву".

Если сейчас книга, изданная при жизни Александра Радищева, отыщется в какой-нибудь частной коллекции, то на аукционе за нее будут давать сотни миллионов рублей".