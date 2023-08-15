Ректор МГЮА Блажеев: В столице создан московский стандарт выборов
Московский стандарт выборов создан в столице благодаря работе Общественного штаба и корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев.
По его словам, на выработанный на сегодняшний день стандарт выборов в Москве равняются многие российские регионы. Блажеев также добавил, что общественный наблюдатель на выборах представляет собой абсолютно независимую фигуру.
— И в этом его бесспорная ценность. Наблюдатель — это зеркало выборов. И если в этом зеркале — в лице наблюдателя — констатируется факт проведения процедуры голосования безупречно, значит выборы легитимны. Наблюдатель, в отличие от остальных участников процесса, лицо абсолютно не заинтересованное — он обязан быть именно таким, это его сверхзадача, — отметил ректор МГЮА.
Блажеев добавил, что фигура наблюдателя не вмешивается в выборный процесс, по этой причине, «ему доверяет общество», передает агентство городских новостей «Москва».
8 июня было принято решение о выделении трех дней для голосования на выборах мэра Москвы. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет как очно, так и дистанционно.