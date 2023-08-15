Ректор МГЮА Блажеев: В столице создан московский стандарт выборов

— И в этом его бесспорная ценность. Наблюдатель — это зеркало выборов. И если в этом зеркале — в лице наблюдателя — констатируется факт проведения процедуры голосования безупречно, значит выборы легитимны. Наблюдатель, в отличие от остальных участников процесса, лицо абсолютно не заинтересованное — он обязан быть именно таким, это его сверхзадача, — отметил ректор МГЮА.