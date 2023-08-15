Андрей Бочкарев: В Москве проектируется и строится 407 домов по реновации
В рамках программы реновации в столице на сегодняшний день проектируется 196 домов и возводится 211 новостроек. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Со старта программы реновации в городе построено 260 домов площадью 3,7 миллиона квадратных метров, при этом сейчас проектируется 196 домов и строится еще 211 общей площадью свыше 7,7 миллиона квадратных метров, — рассказал он.
Всего в результате реализации программы реновации в новые квартиры переедет около одного миллиона москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках, заключил заммэра.
В Юго-Западном административном округе столицы по программе реновации жилого фонда готовы 33 дома, 32 из которых уже заселяют. Жильцами последней новостройки уже в ближайшее время станут порядка 200 горожан.
Еще свыше 12 тысяч жителей столицы переедут в третьем квартале этого года в дома, построенные по программе реновации. Согласно утвержденному мэром Москвы плану, всего в этом году переселение начнут больше 40 тысяч участников реновации.
По мнению депутата Московской городской думы Александра Козлова, программа реновации стала успешной благодаря сильному общественному контролю.