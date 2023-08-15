Фестиваль «Уличная классика» пройдет в рамках Московского урбанфорума

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» с 18 по 20 августа пройдет фестиваль «Уличная классика». Об этом во вторник, 15 августа, сообщил генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров.

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— «Уличная классика» предлагает москвичам по-новому взглянуть на любимый город во всех его проявлениях, — сказал он.

В рамках фестиваля гостей ждет выставка граффити, рэп-батлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу. Кроме того, творческие команды и именитые танцоры выступят в формате джема, проведут мастер-классы по брейкингу и хип-хопу для всех желающих.

Под оригинальные треки диджеев можно будет потанцевать на специально отведенной площадке, а также попробовать встать за звукорежиссерский пульт и попробовать свои силы в современных способах микширования музыки.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, в течение МУФ пройдет свыше 800 спортивных, развлекательных и образовательных событий, пишет официальный сайт мэра Москвы.