"Ночь кино" состоится в Москве более чем на 120 площадках

Ежегодная общегородская акция "Ночь кино", посвященная кинематографу, пройдет в Москве в восьмой раз 26 августа с полудня и до полуночи. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"26 августа пройдет "Ночь кино", которая приурочена традиционно ко Дню Российского кино. <…> С полудня и до полуночи добро пожаловать на все наши площадки. <...> Мы восемь лет проводим "Ночь кино", и она уже стала федеральной акцией, и в этом году наша "Ночь кино" - это тоже часть и столичный этап всероссийской акции. <…> Программа насыщенная, она всегда пользуется большой популярностью", - сказал Кибовский.

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Так, Москино предлагает бесплатно посмотреть на больших экранах лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, советскую классику, фильмы-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

"Украшением и тематическим камертоном предстоящей акции станет концертная программа, приуроченная к 90-летию со дня рождения легенды отечественного театра и кино, режиссера, сценариста, педагога Марка Захарова. "Ночь кино" традиционно пройдет более чем на 120 площадках столицы - в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях", - добавили в сети кинотеатров.

Дюжина киночасов

Специальными событиями программы станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для кинопоказа местах: в парке "Зарядье", на киностудии "Союзмультфильм", в Музее Москвы. Центральным событием "Ночи кино" станет киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова. В программе - самые известные песни из спектаклей и фильмов мэтра в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива.

"В 2023 году популярному анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. В рамках программы "Ночь кино детям" в честь этого события "Москино" организует праздник для детей и их родителей. Центральной площадкой для серии юбилейных мероприятий станет кинотеатр "Москино Космос". Участников ждут любимые анимационные герои, веселые игры, песни и танцы, <...> также малыши и взрослые смогут увидеть на большом экране самые яркие и запоминающиеся серии с участием Смешариков и Малышариков", - отметили в Москино.

Традиционной и неотъемлемой частью "Ночи кино" стала программа "Марафон сериалов". В этом году в ее рамках можно будет увидеть самые свежие сериалы от онлайн платформы Premier. Среди них - комедийная история про обаятельного криминалиста и профессионального чистильщика в бегах "На страже пляжа", приключения простого провинциального парня по прозвищу Сундук в сериале "Тяни, сундук", третий сезон драмы о взрослении подростков в лихие девяностые "Мир! Дружба! Жвачка!" и многое другое. Перед показами зрителей ждут встречи с авторами, создателями и участниками проектов.