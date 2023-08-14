Собянин: расходы социальной направленности превышают половину бюджета Москвы

Сергей Собянин заявил, что 95% программных бюджетных расходов города власти направляют на достижение целей устойчивого развития. В 2023 году почти 3,6 триллиона рублей Москва вложит в экономический рост, повышение качества жизни людей и снижение негативного влияния на экологию.

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По словам мэра, подобные задачи реализуются по каждой из 13 госпрограмм столицы.

"Больше половины бюджета – 52% – составляют расходы социальной направленности, в том числе на соцподдержку москвичей, развитие здравоохранения, образование. Еще 43% идут на развитие городской среды и инвестиций, в частности, чуть меньше четверти – на транспорт", – написал он в своем телеграм-канале.

Собянин заявил, что подобная деятельность заручилась национальным признанием. Стало известно, что Москва занимается первую строчку в 7 из 9 российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию.