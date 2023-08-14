Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Специалисты завершили монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра. Все работы осуществлялись без остановки движения по МЦК, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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Мэр подчеркнул, что данный транспортный узел является важным, так как он свяжет ТТК, МСД и улицу Пруд-Ключики.

"Благодаря эстакадам разгрузим участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК. Кроме того, на 90% готов пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2", – заявил он.

По словам Собянина, переход свяжет Волоколамское шоссе в районе дома № 114 и 1-й Тушинский проезд, тем самым обеспечив безопасный путь через железную дорогу. На данный момент специалисты проводят отделочные мероприятия и благоустройство территории. К сентябрю все работы должны быть закончены, заключил градоначальник.