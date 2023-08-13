Делегация посольства Кубы посетила Музей Победы
Делегация посольства Республики Куба в России посетила Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 13 августа.
Представителям дипмиссии провели экскурсию по Поклонной горе и экспозиции «Подвиг народа». Гостям рассказали о вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом, а также поведали истории всех, кто приближал триумф советского народа.
— Я был в Музее Победы много лет назад и не видел экспозицию «Подвиг Народа». Она оставляет сильнейшее впечатление. Это живая история о том, как жил советский народ во время Второй мировой войны. Видеть, как они работали, боролись, выживали — это очень трогательно! Многие сотрудники посольства приехали сюда вместе с детьми, чтобы они тоже могли увидеть музей, прикоснуться к великому. Для них очень-очень полезно побывать в таком великолепном месте. Даже, если ты временно живешь в стране — ты должен знать ее историю, — рассказал третий секретарь посольства Республики Куба в России Адриан Ривас.
В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет бесплатный показ для всех желающих. Показы состоятся и на летней сцене филиала «Г.О.Р.А.». Зрителям представят 10 анимационных фильмов проекта «Детская книга войны» издательского дома «Аргументы и Факты».
Онлайн-кинотеатр «Поклонка» Музея Победы в сентябре посвятит показы памяти народной артистки СССР Веры Васильевой. Какие именно картины покажет киноклуб Музея Победы в сентябре, пока не уточняется.