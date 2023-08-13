Делегация посольства Кубы посетила Музей Победы

— Я был в Музее Победы много лет назад и не видел экспозицию «Подвиг Народа». Она оставляет сильнейшее впечатление. Это живая история о том, как жил советский народ во время Второй мировой войны. Видеть, как они работали, боролись, выживали — это очень трогательно! Многие сотрудники посольства приехали сюда вместе с детьми, чтобы они тоже могли увидеть музей, прикоснуться к великому. Для них очень-очень полезно побывать в таком великолепном месте. Даже, если ты временно живешь в стране — ты должен знать ее историю, — рассказал третий секретарь посольства Республики Куба в России Адриан Ривас.