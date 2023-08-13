В Москве открылся фестиваль "Горький+"

В Парке Горького в Москве стартовал фестиваль искусств "Горький в Парке Горького". Он проходит в рамках масштабного фестиваля "Горький+", который уже прошел в Казани и Нижнем Новгороде, двух городах, с которыми связаны детство и юность великого русского и советского писателя.

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В этом году мы отмечаем 155-летие со дня рождения Максима Горького. Но сама по себе эта не слишком круглая дата не объясняет поистине феноменальный интерес к личности и творчеству Горького со стороны представителей самых разных искусств, который наблюдается сегодня. Только в рамках казанского и нижегородского фестивалей прошло около ста шестидесяти мероприятий: шоу, концерты, спектакли, цирковые номера, различные выступления аристов, певцов и даже рэперов.

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Горький невероятно интересен как личность, которая ознаменовала собой свою эпоху

Такое впечатление, что о Горьком неожиданно вспомнили и изумились: да это же совсем не скучный и тягомотный "пролетарский писатель", "основоположник социалистического реализма", которого навязывали в советского время, называя его именем все парки культуры и добрую половину драмтеатров в стране, псведонимом которого когда-то заменили название Нижнего Новгорода, заставляли в школе зубрить "Песню о Буревестнике" и разбирать на уроках не лучший его роман "Мать". Это, оказывается, очень и очень крутой писатель, абсолютно созвучный нашему времени!

Феномен невероятного интереса к Горькому сегодня нельзя объяснить только поддержкой фестиваля со стороны столичных и региональных властей, хотя это тоже очень важно. Горький действительно стал актуален. Свидетельством тому целый марафон спектаклей молодых режиссеров, который прокатился по столичным и областным театрам. Не только канонические "Мещане" и "На дне", но и "Дачники", и "Дети солнца", и театральные версии ранней прозы - от "Старухи Изергиль" до "Коновалова" и рассказа "Двадцать шесть и одна".

Но не только творчество Горького, особенно раннее, романтическое, вдохновляет современных театралов и представителей других искусств. Горький невероятно интересен как личность, которая ознаменовала собой свою эпоху, от Серебряного века до первых десятилетий советской власти.

Cамая крупная общественная и культурная фигура конца XIX первой трети ХХ века. Влияние его на умы и настроение интеллигенции рубежа веков было громадным, даже если его критиковали и не принимали. Достаточно сказать, что о нем так или иначе (в статьях, письмах, дневниках) отозвались все заметные представители Серебряного века и первых десятилетий советской власти.

Фестиваль открылся диспутом "Несвоевременный Горький", в котором приняли участие народный артист России, руководитель Театра Наций и арт-директор фестиваля "Горький+" Евгений Миронов, театральный критик и основатель фестиваля "Реальный театр" Олег Лоевский, историк театра Николай Песочинский, режиссеры Елизавета Бондарь и Евгений Марчелли и ваш покорный слуга. Модерировала встречу Оксана Ефременко. В течение более часа мы говорили о личности Горького и его значении для современного театра. Все сошлись во мнении, что Горький - личность космического масштаба и что его пьесы буквально взорвали современный театр, а в причинах этого еще будут разбираться театроведы.

Вечером на открытии фестиваля показали спектакль "Фабрика счастья" и шоу на воде "Мерцания. Легенды о Данко", поставленное режиссером Юрием Квятковским, композитором Николаем Поповым и драматургом Михаилом Дегтяревым. Этот музыкальный перформанс состоялся на Пионерских прудах. Творческая группа исследовала архетип героя с помощью инструментов площадного театра, оперы и нейрофизиологии. В течение часа зритель услышал и увидел 8 музыкальных картин на воде, посвященных разным аспектам подвига и мифа.

Фестиваль продлится до 20 августа. Вход бесплатный, по регистрации. Следите за афишей.

Прямая речь

Евгений Миронов: