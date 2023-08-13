Дни «Московского долголетия» пройдут в Гостином дворе 14 и 15 августа

«14 августа в 18:00 в зале «Москва» для гостей форума с концертом «Популярная классика» выступят артисты Большого театра. Молодые солисты вместе с Московским молодежным симфоническим оркестром имени Ипполитова-Иванова исполнят 15 произведений, среди которых «Застольная» из оперы Джузеппе Верди «Травиата», ария Роберта из оперы «Иоланта» и финал Четвертой симфонии Петра Чайковского , «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха , русские народные композиции и многие другие», – говорится в сообщении.

В этот же день в 19:00 в зале «Москва» певец Леонид Серебренников проведет творческую встречу. Музыкант расскажет о личном творческом пути, большое место в котором занимает работа в кинематографе. Голос Серебренникова звучит более чем в 70 фильмах («Обыкновенное чудо», «Рожденная революцией», «Под куполом цирка», «Мелодия на два голоса», «Петербургские тайны» и другие). Певец также исполнит самые популярные песни из своего репертуара. 15 августа в 15:00 гостей приглашают присоединиться к танцевальному флешмобу на центральной площади Гостиного двора. Преподаватели проекта «Московское долголетие» перед началом проведут обучающий мастер-класс и покажут движения танца. Также в этот день в зале «Москва» в 16:00 проведет творческую встречу заслуженный артист России Александр Маршал. Кроме того, гостей ждет концерт с самыми популярными композициями музыканта. Посетить концерты бесплатно может любой желающий.