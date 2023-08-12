Собянин рассказал о развитии легендарного Парка Горького

Парку Горького в нынешнем году исполнилось 95 лет: он был открыт 12 августа 1928 г., о чем сообщили на официальном портале мэра столицы.

По словам градоначальника, Парк Горького можно считать настоящей легендой, излюбленным местом отдыха многих поколений москвичей и гостей столицы. Переживший Великую Отечественную войну, в 1990-е годы Парк Горького едва не утратил свое архитектурное наследие, став парком аттракционов. В 2011 г. была начата его масштабная реконструкция, сделан бесплатный вход, убраны старые аттракционы. Создали прогулочные аллеи и площадки, сделали газоны и цветники. Все это время парк растет и развивается. Многим объектам возвращен исторический облик, Парк Горького является местом притяжения для столичных жителей и гостей города. Любители активного и спокойного отдыха, дети и взрослые там всегда находят себе занятие.

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Постановление о создании парка на месте бывшей с/х выставки президиум Моссовета принял в марте 1928 г. В 1929 г. директором парка стала Бетти Глан, наметившая траекторию его развития: парк стал первым общественным пространством города, он сочетал в себе отдых, оздоровление, культурное обогащение и воспитание людей. Там функционировал городок аттракционов, кинотеатр, парашютная вышка, проходило много мероприятий. В 1932 г. парку был присвоен статус центрального. Парк был назван в честь писателя М. Горького. В разное время в создании уникальных зданий, скульптур и сооружений Парка Горького участвовали архитекторы Иван Жолтовский, Алексей Щусев, Александр Власов, Константин Мельников, Юрий Щуко и Ассен Спасов.

Пережив Великую Отечественную войну, в 1990-е годы он едва не утратил свое архитектурное наследие и исторический облик, став парком аттракционов. Для того, чтобы попасть по ту сторону арки главного входа, надо было купить билет. В 2011 г. в парке начали реконструкцию. Вход был бесплатным, убрано свыше ста устаревших аттракционов. Убрали нелегальные палатки. На месте демонтированных объектов были проложены прогулочные аллеи и площадки, сделаны газоны и цветники. В 2013 г. в ведение Парка Горького была передана часть природного заказника «Воробьевы горы» и МГУ им. Ломоносова, а в 2015 г. в его составе появился парк искусств «Музеон», а сейчас присоединили и Нескучный сад. Общая площадь всей территории зоны отдыха - 212 га. За последние двенадцать лет в парке были оборудованы велодорожки, для гостей появился бесплатный Wi-Fi. Вернули на место отреставрированные или воссозданные советские скульптуры и вазоны. Были открыты пункты проката инвентаря, велосипедов и самокатов, лодочные станции, спортплощадки и клубы. Для детей сделали одну из наиболее крупных в столице игровых площадок – «Салют». Зимой в партерной части парка заливают каток. Отреставрировали розарий с фонтаном, садовую комнату «Партизанка», ажурную беседку, двухметровый вазон, который украшен лебедями, здание народной обсерватории и беседки-ротонды Голицынской больницы.

Выполнили работы по благоустройству на Крымской и Пушкинской набережных, а также в Нескучном саду. Реконструкцию сделали в парке искусств «Музеон». Привели в должный вид Голицынский пруд, был отремонтирован светомузыкальный фонтан «Центральный». Для удобства москвичей обустроили новый вход в парк со стороны станции метро «Октябрьская» и Ленинского проспекта.

В текущем году закончили восстанавливать мозаичный декор исторических вазонов на Фонтанной площади. Постоянно проводят реставрацию и в парке искусств «Музеон». В 2019 г. там привели в должный вид скульптуру «Мария», в 2021 году – скульптуру «Махатма Ганди», в нынешнем году восстановили «Фонтан любви, фонтан живой» и «Буратино». В парке искусств временно экспонируются и новые работы современных авторов. В Парке Горького проводят бесплатные культурные, спортивные, музыкальные и просветительские мероприятия. Анонсы доступны в разделе «Афиша» сайта mos.ru, а также на официальном портале парка и в его Telegram-канале.