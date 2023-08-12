Сергей Собянин рассказал о результатах программ развития в Тушине

В общей сложности в рамках программы комплексного развития территорий здесь планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

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Благодаря программам комплексного развития за последнее десятилетие два района на северо-западе Москвы — Северное и Южное Тушино — стали более комфортными и уютными. Они расположены между МКАД, Волоколамским шоссе и Химкинским водохранилищем. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

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Благоустройство

В Северном и Южном Тушине немало живописных природных зон. Зеленые территории — место притяжения жителей, они стали еще привлекательнее для прогулок и отдыха круглый год. Для этого отремонтировали дорожки, обновили фонари и другую инфраструктуру, привели в порядок существующие и обустроили новые детские, игровые и спортивные площадки.

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» есть площадки для отдыхающих разных возрастов и интересов. Например, старый яблоневый сад, тенистые аллеи, а также Музей истории Военно-Морского Флота с подводной лодкой, экранопланом и десантно-штурмовым катером.

С благоустроенной набережной открывается красивый вид на отреставрированный Северный речной вокзал, который находится на противоположном берегу Химкинского водохранилища.

Благоустроили также парк «Дубовая роща “Маяк”», пешеходную зону вдоль Туристской улицы до улицы Яна Райниса, бульвар Яна Райниса, бульвар на Туристской улице, Химкинский бульвар и улицу Свободы.

«Приводим в порядок школьные территории, создавая современные и качественные площадки для спорта и активного отдыха. Новыми возможностями пользуются как учащиеся, так и жители соседних домов», — отметил Мэр Москвы.

В рамках благоустройства обновили территорию школы № 2097 по адресу: Светлогорский проезд, дом 7, корпус 1.

Кроме того, в рамках проекта «Питомцы в Москве» в Кленовом сквере на Лодочной улице появилась площадка для выгула собак.

В этом году реализуют еще несколько проектов.

Уже выполнено благоустройство сквера на улице Героев-Панфиловцев рядом с домом 12, корпусом 1, а также установлен бюст Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова на территории мемориального комплекса в честь воинов 316-й стрелковой дивизии.

Ведутся работы по благоустройству в сквере между Западным и Восточным мостами через Сходненский канал.

Сходненский ковш — часть Тушинского природного парка — восстанавливают. Работы ведут только по его периметру, в прогулочной зоне. Большое внимание уделяется укреплению склонов. Специалисты отремонтируют тропинки, обновят детские и спортивные зоны, обустроят смотровые площадки.

В глубине природной территории проложат экотропу — деревянный настил на сваях, восстановят лестницу, связывающая 3-й и 4-й микрорайоны.

Кроме того, в Тушинском природном парке благоустроят овраг в районе Окружной улицы рядом с домом 2. На месте самовольного строительства — старых погребов — провели рекультивацию почвы, уложили газон. Обустраивают детские и спортивные площадки, а осенью высадят более 200 деревьев и кустарников.

Благоустраивают также территории, прилегающие к станции метро «Планерная» и станции МЦД-2 Трикотажная. Общественное пространство станет комфортным для прохода пассажиров и прогулок жителей.

С 2019 по 2022 год в Северном и Южном Тушине благоустроили 98 дворов, семь знаковых объектов и 20 территорий образовательных учреждений.

Социальная инфраструктура

За последнее десятилетие население района выросло примерно на 10 процентов. Это говорит о привлекательности жизни в районах северо-запада Москвы. В то же время это ставит новые задачи развития городской инфраструктуры, в том числе социальной.

В рамках модернизации амбулаторного звена выполнили комплексную реконструкцию четырех поликлиник. В их число вошли филиал № 1 детской поликлиники № 140 (бульвар Яна Райниса, дом 4, корпус 6), филиал № 1 детской поликлиники № 94 (Планерная улица, дом 16), филиал № 3 поликлиники № 219 (Планерная улица, дом 8), филиал № 1 поликлиники № 219 (улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 2).

В районе появились два новых детских сада. Один из них рассчитан на 250 мест и уже принимает детей. Он расположен по адресу: улица Свободы, дом 63, корпус 2.

Второе дыхание обрел культурный центр «Салют» — знаковое место для нескольких поколений жителей района Тушино. После капитального ремонта здания культурная, творческая и клубная работа здесь вышла на новый уровень.

Ежегодно в обновленном центре проходит более 300 различных мероприятий. На сценах большого и малого зрительных залов выступают молодые артисты и признанные мастера, среди которых актеры ведущих московских театров.

На первом этаже расположена зона буккроссинга, преобразованная в пункт библиотечно-информационного обслуживания. Фонд постоянно пополняется новинками, в том числе книгами для детей и подростков.

«Будущих звезд растят и воспитывают в Первой московской школе искусств имени Л.Н. Оборина. В здании на бульваре Яна Райниса (дом 29) сделали комплексный ремонт, благодаря которому педагоги и учащиеся получили новые возможности для увлекательного творческого образования», — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, ведется капремонт детской библиотеки № 228 по адресу: Планерная улица, дом 7, корпус 1.

В рамках развития спортивной инфраструктуры построен каток с искусственным льдом на улице Василия Петушкова (владение 2), выполнен капитальный ремонт в Московской академии регби (улица Василия Петушкова, дом 10), где на регбийном поле уложено искусственное покрытие, а также приведены в порядок беговые дорожки и спортивная площадка.

Ведется устройство некапитального спортивного комплекса с универсальными залами для единоборств на Лодочной улице (владение 8, строения 1, 3).

Еще одно легковозводимое сооружение построят на улице Вилиса Лациса (владение 30) — там появится футбольный манеж.

В Южном Тушине в центре московского долголетия создано клубное пространство для старшего поколения. Центр находится на Сходненской улице (дом 9).

В скором времени такое же место для общения и досуга появится у жителей Северного Тушина. Для этого проводится капитальный ремонт помещений по адресу: Химкинский бульвар, дом 14, корпус 1.

В торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице (дом 56) работает флагманский центр «Мои документы». Он совмещает в себе функции окружного (СЗАО) и районного (для жителей Северного Тушина) офисов госуслуг. В нем посетителей ждут доброжелательная атмосфера, искренний сервис, отсутствие очередей и длительных ожиданий. Ежедневно в офис за госуслугами приходят в среднем более тысячи человек.

Еще один популярный столичный бренд — «Московские ярмарки». Благодаря ему у горожан есть свежие продукты рядом с домом. Одна из ярмарок работает по адресу: улица Свободы, владение 57.

Транспорт

Главным событием в дорожно-транспортной сфере района стало завершение реконструкции Волоколамского шоссе. «Большой и сложный проект, который мы осуществляли в несколько этапов, включая реконструкцию развязки на пересечении магистрали с МКАД», — отметил Сергей Собянин.

В результате улучшилась транспортная доступность Южного и Северного Тушина, а также других районов.

Таганско-Краснопресненская линия стала первой в столичном метро, где появились поезда нового поколения «Москва». Сейчас пассажиров здесь перевозят только такие составы.

В 2019 году в Тушине появилось наземное метро — станция Трикотажная в составе МЦД-2.

Трамвай — один из основных видов наземного городского транспорта в этих районах. Здесь проходит маршрут № 6, занимающий второе место по востребованности среди всех трамвайных маршрутов города. По нему курсируют самые современные трехсекционные вагоны «Витязь-Москва».

На улице Свободы отделили трамвайные пути от автомобильной дороги. Это позволило повысить скорость и безопасность движения рельсового транспорта, а также снизить вероятность задержек из-за дорожно-транспортных происшествий на путях.

Для удобства жителей запустили шесть новых маршрутов наземного транспорта. На остановках установлено более 80 современных павильонов.

От Северного речного вокзала до причала Захарково работает речной маршрут-переправа — за 10 минут можно добраться из Южного Тушина в район Левобережный.

Реновация

Практически каждый восьмой житель Северного и Южного Тушина — участник программы реновации. Планируется расселить более 170 старых домов и построить современное комфортное жилье. Работа активно продолжается.

Новоселы переселились в шесть домов, построенных за последние два года, по адресам: улица Вилиса Лациса, дом 38, корпуса 1, 2; улица Свободы, дом 67 а; Туристская улица, дом 14; Лодочная улица, дом 11; Светлогорский проезд, дом 7 а; Сходненская улица, дом 12, корпус 1.

В рамках программы реновации переселят 37,2 тысячи жителей Северного и Южного Тушина.

Реорганизация бывших промзон

Комплексное развитие промышленных зон охватывает участок бывшей производственной зоны Тушино.

Сейчас территория используется неэффективно, часть ее занимают склады, автосервисы. Здесь появятся современные жилые кварталы, четыре школы и детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, общественно-деловые объекты и высокотехнологичные производства.

В общей сложности планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 175,5 тысячи квадратных метров — жилье по программе реновации.

Благодаря проекту появится до 15 тысяч новых рабочих мест.