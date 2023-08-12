Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы проходит обучение

«Обучение наблюдателей – важнейшая часть всего процесса волеизъявления граждан. Ведь именно от компетентности наблюдателей, от того, как они отреагируют на ту или иную ситуацию, во многом зависит ход выборов. В процессе обучения мы уделяем внимание разным аспектам: от создания единого смыслового поля до выстраивания взаимодействия со всеми сторонами и участниками избирательного процесса. Конечно же, у нашего обучения есть определенные правила: например, не стесняться задавать вопросы, открыто обсуждать услышанное. Только так, понимая, что результат зависит от каждого из нас, мы сможем достичь главной цели – обеспечить абсолютно открытые и прозрачные выборы в Москве», – приводятся в сообщении слова руководителя корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева.