Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы проходит обучение
Обучение для тех, кто уже записался в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, стартовало 12 августа – добровольцам предстоит наблюдать за выборами мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Обучение наблюдателей – важнейшая часть всего процесса волеизъявления граждан. Ведь именно от компетентности наблюдателей, от того, как они отреагируют на ту или иную ситуацию, во многом зависит ход выборов. В процессе обучения мы уделяем внимание разным аспектам: от создания единого смыслового поля до выстраивания взаимодействия со всеми сторонами и участниками избирательного процесса. Конечно же, у нашего обучения есть определенные правила: например, не стесняться задавать вопросы, открыто обсуждать услышанное. Только так, понимая, что результат зависит от каждого из нас, мы сможем достичь главной цели – обеспечить абсолютно открытые и прозрачные выборы в Москве», – приводятся в сообщении слова руководителя корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева.
Отмечается, что занятия для наблюдателей будут проходить в смешанном формате – онлайн-курс и очное обучение.
Преподаватели юридических дисциплин столичных вузов прочтут лекции об основах избирательного законодательства, самостоятельно наблюдатели могут ознакомиться с кодексом наблюдателей, которому должны следовать в дни голосования.
«Для всех наблюдателей мы установили серьезные требования, которые закреплены в кодексе наблюдателя Общественной палаты Москвы. Положения кодекса основаны на нормах избирательного законодательства Российской Федерации и избирательного кодекса города Москвы. В нем также содержатся пункты, актуальные исключительно для наблюдателей корпуса Общественной палаты, например, об использовании в дни голосования мобильного приложения «Мобильный наблюдатель» или об отличительном знаке наших наблюдателей – клетчатой жилетке. Следование положениям кодекса будет способствовать укреплению доверия москвичей к избирательной системе, уверенности в том, что обеспечивается независимое и беспристрастное наблюдение за процедурой голосования и подсчетом голосов избирателей», – подчеркнул член Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Кошель.
В онлайн-курс включены инструкции о работе наблюдателей на участках, видеоматериалы о приложении «Мобильный наблюдатель» и другая полезная информация.