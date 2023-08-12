Выставка лубочных картинок пройдет в галерее Ильи Глазунова

«Иосиф Кнебель – одно из самых знаменитых имен в истории отечественного книгоиздательства. Работать в этой отрасли он начал в 1894 году (до этого копил опыт в смежных сферах и книготорговле) и уже через несколько лет открыл собственную платную библиотеку. Иосиф Николаевич был и одним из пайщиков Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона, достаточно успешного предприятия. В 1907 году Кнебель стал заведующим книгоиздательской деятельностью товарищества. За свою карьеру он выпустил свыше 700 изданий, из них около 400 – для детей. Особняком стоит легендарная «Подарочная серия», созданная для юных читателей в 1906 – 1918 годах», – говорится в сообщении.