Выставка лубочных картинок пройдет в галерее Ильи Глазунова
В галерее Ильи Глазунова пройдет выставка «Лубочные сказки издательства Кнебель». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Иосиф Кнебель – одно из самых знаменитых имен в истории отечественного книгоиздательства. Работать в этой отрасли он начал в 1894 году (до этого копил опыт в смежных сферах и книготорговле) и уже через несколько лет открыл собственную платную библиотеку. Иосиф Николаевич был и одним из пайщиков Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона, достаточно успешного предприятия. В 1907 году Кнебель стал заведующим книгоиздательской деятельностью товарищества. За свою карьеру он выпустил свыше 700 изданий, из них около 400 – для детей. Особняком стоит легендарная «Подарочная серия», созданная для юных читателей в 1906 – 1918 годах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что едва ли не самыми значимыми людьми в книгоиздании Кнебель считал художников. От того, как они дополняют писательский замысел, полагал он, зависит очень многое, поэтому их подбором занимался особенно тщательно.
Иосиф Николаевич сотрудничал с Иваном Билибиным, Виктором Васнецовым, Еленой Поленовой, Мстиславом Добужинским и другими. Многие художники переосмысляли наивное искусство, в первую очередь лубки – печатные народные гравюры, совмещающие картинку и пояснительный текст. Подробнее об этом можно узнать на выставке, организованной отделом «Музей русского лубка и наивного искусства» галереи Ильи Глазунова, она открыта до 28 декабря по адресу: Измайловский бульвар, д. 30.