Собянин: Общественно-деловой центр построят у станции МЦД-2 «Дмитровская»
Около станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Дмитровская» возведут общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Между Дмитровским проездом, ул. Костякова и путями МЦД-2, где сейчас располагается объект незавершенного строительства, возведем общественно-деловой центр площадью 50 тыс. кв. м с подземной парковкой», – написал Сергей Собянин.
Отмечается, что также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство проезда к зданию. Реализация проекта даст Москве больше 3,5 тыс. рабочих мест.