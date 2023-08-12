Собянин поздравил москвичей с Днем физкультурника

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 августа, поздравил горожан с Днем физкультурника.

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— Сегодня мы отмечаем День физкультурника и столетие московского спорта. Этот праздник — особенный день для всех любителей спорта и здорового образа жизни, — сказал он.

Глава города в своем личном блоге выразил особую благодарность тренерам и специалистам, которые с большим трудом и преданностью работают над развитием спорта в Москве.

В рамках Московского урбанистического форума 12 августа на площадке олимпийского комплекса «Лужники» состоится празднование Всероссийского дня физкультурника. В рамках празднования гости смогут присоединиться к тренировке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Кроме того, состоится фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья».