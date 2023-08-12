Государственный музей А.С. Пушкина приглашает на выставку живописи «Москва, я думал о тебе»

Художник Николай Мочальский в своих работах запечатлел людные бульвары, исторические улицы и дома знаменитых людей.

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Выставка живописи Николая Мочальского «Москва, я думал о тебе» откроется в столице 18 августа. Она пройдет в выставочных залах на Арбате Государственного музея А.С. Пушкина.

В работах художника запечатлены старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова, улицы Пречистенка, Никитская, Моховая, а также памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина.

В своем творчестве Николай Мочальский продолжает традиции московской школы живописи, русского импрессионизма, главное в котором — образное восприятие мира. Художник ставит перед собой задачу, работая цветом и светом, передать окружающее пространство, запечатлеть уходящие образы старой Москвы. В этом пленэрная живопись близка поэзии — она передает чувства.

В своих картинах художник изобразил боль и тревогу из-за исчезновения двориков, усадеб, старых домов, за каждым из которых стоят исторические события и частички русской культуры.

Экспозиция завершается работой «Карусель». В ней показан поток времени — круженье судеб, катаклизмов, архитектурных тенденций.