Старинные усадьбы и уютные дворики: Государственный музей А.С. Пушкина приглашает на выставку живописи «Москва, я думал о тебе»
Художник Николай Мочальский в своих работах запечатлел людные бульвары, исторические улицы и дома знаменитых людей.
Выставка живописи Николая Мочальского «Москва, я думал о тебе» откроется в столице 18 августа. Она пройдет в выставочных залах на Арбате Государственного музея А.С. Пушкина.
В работах художника запечатлены старинные усадьбы и людные бульвары, уютные московские дворики и знаменитые дома Льва Толстого, Петра Вяземского, Федора Рокотова, улицы Пречистенка, Никитская, Моховая, а также памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина.
В своем творчестве Николай Мочальский продолжает традиции московской школы живописи, русского импрессионизма, главное в котором — образное восприятие мира. Художник ставит перед собой задачу, работая цветом и светом, передать окружающее пространство, запечатлеть уходящие образы старой Москвы. В этом пленэрная живопись близка поэзии — она передает чувства.
В своих картинах художник изобразил боль и тревогу из-за исчезновения двориков, усадеб, старых домов, за каждым из которых стоят исторические события и частички русской культуры.
Экспозиция завершается работой «Карусель». В ней показан поток времени — круженье судеб, катаклизмов, архитектурных тенденций.
Вход платный.