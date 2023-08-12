Посетителям Московского урбанфорума в Гостином дворе подарят NFT-объекты со смешариками

«Это фигуры, созданные разными дизайнерами в оригинальном исполнении. Однако особенно интересно другое: помимо того, что каждая фигура имеет физическое воплощение, она существует и в цифровом формате. Это не просто фото или видео – это цифровой объект для коллекционирования. Любой такой тираж выпускается лимитированной серией, как и в физическом мире. Здесь каждый сможет не только бесплатно посетить сам форум, но и получить в подарок уникальный NFT-объект на память», – приводятся в сообщении слова предпринимателя, продюсера и одного из создателей анимационных сериалов Ильи Попова.