Посетителям Московского урбанфорума в Гостином дворе подарят NFT-объекты со смешариками
Посетителей Московского урбанистического форума в Гостином дворе увидят уникальную выставку смешариков и получат в подарок цифровые копии экспонатов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Это фигуры, созданные разными дизайнерами в оригинальном исполнении. Однако особенно интересно другое: помимо того, что каждая фигура имеет физическое воплощение, она существует и в цифровом формате. Это не просто фото или видео – это цифровой объект для коллекционирования. Любой такой тираж выпускается лимитированной серией, как и в физическом мире. Здесь каждый сможет не только бесплатно посетить сам форум, но и получить в подарок уникальный NFT-объект на память», – приводятся в сообщении слова предпринимателя, продюсера и одного из создателей анимационных сериалов Ильи Попова.
Отмечается, что недавно создатели мультсериала «Смешарики» пригласили к сотрудничеству сотни художников из разных стран. Они предложили свое видение главных персонажей – Кроша и Ежика. Сейчас таких версий уже около 3 тыс. Помимо смешариков, на площадке «Метанавыки для карьеры и образования» можно будет встретиться с фиксиками – популярными персонажами еще одного сериала, который стал успешным среди развлекательных и образовательных проектов. «Фиксики» обучают ребят в игровом формате.