Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем строителя.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Поздравляю вас с праздником – Днем строителя! Этот день – особенный, ведь именно благодаря вашему труду растет и преображается наша гордая столица", – написал мэр Москвы в личном блоге.

Градоначальник назвал строителей настоящими героями, которые создают неповторимый облик столицы. Он подчеркнул, что специалисты строят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают Москву прекраснее.

По словам мэра, от строителей требуется физическая сила, огромное умение, талант и профессионализм. Он заявил, что московские специалисты могут преодолеть все трудности, решить сложные задачи и достичь невозможного.

Собянин выразил строителям благодарность за преданность своему делу, ответственное отношение к работе и самоотверженность. Мэр заметил, что благодаря специалистам столица приобретает еще больший комфорт и становится привлекательным городом для жизни.

В своем обращении градоначальник пожелал здоровья, успехов в работе, новых интересных проектов и достижений, чтобы профессиональная деятельность приносила строителям удовлетворение и гордость за свои достижения. Он также пожелал работникам, чтобы каждый день был наполнен яркими моментами, улыбками и благодарностью от граждан.

"С праздником, дорогие строители Москвы! Благодарим вас за вашу нелегкую, но важную работу", – заключил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что Собянин в преддверии Дня строителя вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства – 2022". Церемония состоялась 11 августа в концертном зале "Зарядье".