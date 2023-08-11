Рисунки москвичей о фронтовых собаках станут открытками

Рисунки москвичей выиграли в конкурсе «Портрет фронтовой собаки», который организовал Музей Победы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

— Их рисунки будут напечатаны на лимитированной серии открыток, — говорится в сообщении.

Так, в возрастной категории старше 18 лет работа 46-летнего Константина Капустина «Своих не бросаем» заняла второе место. В свою очередь третье место занял рисунок 53-летней Надежды Шаталовой «Пес милосердия».

В конкурсе приняли участие свыше 3 тысяч человек из 86 регионов России, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Победителей ждут подарки от Музея Победы и партнеров конкурса — «Волонтеров Победы». Торжественная церемония награждения пройдет 19 августа на празднике День фронтовой собаки в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».