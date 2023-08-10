Собянин сообщил о предоставлении гранта на развитие Киностудии имени Горького

Город выделит грант на развитие Киностудии имени Горького. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В ближайшие месяцы планируем достроить музей с библиотекой и лекторием и открыть малые студии для создания цифрового контента, — сообщил глава города.

Следующими этапами работ станут ремонт помещений и благоустройство близлежащей территории. Также планируется привести в порядок корпус для размещение резидентов, зал для показов и мероприятий, студию виртуального продакшена, а также павильоны для съемок кино и цифровых продуктов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Работы по реконструкции проходят в рамках активного благоустройства трех районов: Алексеевского, Останкинского и Ростокино. Также на северо-востоке столицы построят детские сады, обновят здания школ, отремонтируют библиотеки и многое другое.