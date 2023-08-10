Собянин: Дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Новый дворец спорта в столичном районе Некрасовка планируется открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов строительства спортивного объекта.

«Сегодня получено разрешение на ввод, строители свою работу сделали. Сейчас департамент спорта должен освоить все это, подготовить к открытию. Я надеюсь, 1 сентября можно будет уже ходить. Здесь будут заниматься и спортивные группы, но, в основном, он сориентирован на то, чтобы местные жители все свободно сюда приходили», – сказал Собянин во время общения с жителями района.

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По словам мэра, дворец спорта в Некрасовке станет одним из самых лучших общедоступных объектов такого рода в Москве.

Он также ответил на вопрос местных жителей, смогут ли они пользоваться созданными вокруг дворца парковочными местами. Собянин сказал, что днем здесь предусмотрена парковка для посетителей дворца, а ночью на ней смогут оставлять свои автомобили жители района.

Также горожане интересовались, будут ли предусмотрены льготы на посещение двора спорта для многодетных семей.

«Многодетные семьи у нас пользуются льготами на 100%, поэтому для вас занятия будут бесплатными», – доложил руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев, присутствующий при общении мэра с местными жителями.

Кроме того, Собянин осмотрел новое производство электрических конденсаторов в индустриальном парке «Руднево». Он добавил, что индустриальный парк «Руднево» развивается, создаются новые рабочие места, что дает возможность жителям Некрасовки получить работу рядом с домом.

Сам район, как отметил мэр, тоже развивается: построен храм, организована площадка для ярмарки.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство дворца спорта в Некрасовке было начато в марте 2020 года и завершено в августе 2023 года. В трехэтажном здании площадью 21,3 тыс. кв. м оборудованы плавательный бассейн с трибунами на 150 зрителей, малый бассейн для обучения плаванию детей, ледовая арена с трибунами на 500 зрителей, универсальный игровой зал, тренажерный и гимнастический залы, зал хореографии и зал единоборств. Также здесь оборудовали зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, скалодром, каркасный скейт-парк. Кроме того, в здании разместили шахматный клуб, конференц-зал и кафе.

На прилегающей территории обустроили площадки для занятий воркаутом, игры в футбол, волейбол и баскетбол, атлетическую дорожку, а также парковку, рассчитанную на 140 машиномест.

Планируется, что на базе дворца спорта «Некрасовка» будет организована спортивная подготовка по плаванию, игровым и ледовым видам спорта, единоборствам. В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, серийное производство электрических конденсаторов, изготавливаемых по технологии MKP – с использованием металлизированной полипропиленовой пленки, было запущено в индустриальном парке «Руднево» в июле 2023 года. На новом заводе площадью около 5,5 тыс. кв. м трудятся 80 человек. Среди выпускаемой продукции – силовые конденсаторы, однофазные и трехфазные косинусные конденсаторы, установки компенсации реактивной мощности. В планах – выпуск конденсаторов для электромобилей.