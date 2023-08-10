Ефимов: заказчики Москвы смогут делать совместные закупки на Портале поставщиков

Москва – город, развивающий предпринимательство. Заказчики из Москвы смогут проводить на Портале поставщиков совместные закупки через котировочные сессии, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, это позволит участникам торгов сэкономить время и средства.

«Только за первый квартал 2023 года Москва опубликовала 47,8 тысячи мини-аукционов и за счет снижения начальной цены сэкономила 1,5 миллиарда рублей», – подчеркнул вице-мэр.

Он также отметил, что через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить более крупные закупки, что позволит привлекать еще больше поставщиков, повышая при этом среди них конкуренцию.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что для проведения совместного мини-аукциона, организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков, а затем для каждого из них необходимо указать наименование и количество товаров и опубликовать котировочную сессию.