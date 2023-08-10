Собянин сообщил о росте числа электромобилей в Москве в 20 раз за восемь лет

Количество электромобилей в столице за восемь лет выросло в 20 раз. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Развитие электротранспорта - важнейший фактор улучшения экологической ситуации в Москве. За последние 8 лет количество зарегистрированных в городе электромобилей выросло примерно в 20 раз", - написал мэр.

Он отметил, что чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация.

"Поэтому мы помогаем владельцам таких машин. Например, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться городскими парковками", - добавил Собянин.

По его словам, в Москве около 3,2 тыс. зарядных станций для электромобилей, из них больше 200 установлены в рамках программы "Энергия Москвы".