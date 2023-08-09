Собянин: Ледовый дворец в Ясенево планируется открыть в сентябре

Ледовый дворец - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе - планируют открыть в районе Ясенево уже в сентябре. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Ранее на этом месте был недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, снесли недострой, и через два года по просьбе Этери Тутберидзе построили такой уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы. <...> До открытия осталось не так много. Думаю, что в сентябре уже откроем", - сказал Собянин.

По его словам, на объекте сделано много уникальных вещей, например, температурное распределение. Для фигуристов будет 16 градусов, для хоккеистов - 12, для зрителей - 22. Рядом с дворцом будет разбит сквер.

Тутберидзе в свою очередь поблагодарила мэра за проделанную работу и призналась, что оказалась под впечатлением от скорости выполнения строительных работ.

"Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше. Я очень надеюсь, что мы и дальше продолжим взращивать новых чемпионов", - добавила она.