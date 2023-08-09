Оплату цифровыми рублями протестируют в столичном метро

В столичном метрополитене протестируют оплату проезда цифровым рублем. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram. "Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек", - заявил он По словам Ликсутова, на начальном этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут лишь сотрудники, входящие в фокус-группу. По результатам пилотного запуска возможность оплаты поездок цифровым рублем может быть перенесена на другие виды московского транспорта, отметил он. Глава транспортного департамента пояснил, что данный проект осуществляется совместно с Центробанком и ВТБ по задаче столичного мэра Сергея Собянина. До этого заместитель председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик заявил, что ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении "ВТБ Онлайн" в рамках пилотирования реальных цифровых денег.