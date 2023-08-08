В Москве запустят масштабные инвестпроекты

В Новой Москве запустят масштабные инвестпроекты. О планах их реализации рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в ближайшие годы», — сообщил он.

Речь идет о проекте логистического центра электронной коммерции в поселке Краснопахорское, пищевом кластере в поселке Щаповское, заводе по выпуску технологического оборудования в поселке Вороновское, промышленном технопарке в поселке Марушкинское и индустриальном кластере в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

Кроме того, планируется строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк» — в нем создадут более 500 новых рабочих мест. Также в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО возведут логистический парк, три промышленных комплекса и три центра инноваций и импортозамещения, где появится свыше 13 тысяч рабочих мест.