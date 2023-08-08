Собянин рассказал о строительстве новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Продолжается создание новой трассы между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Строящуюся дорогу осмотрели Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

По словам Сергея Собянина, на основе железнодорожных путей город строит наземное метро и создает новую современную инфраструктуру, однако крупные железнодорожные коридоры часто разрезают соседние районы.

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«Вместе с “Российскими железными дорогами” мы последние годы реализуем большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. Всего за последние годы построено более полусотни таких путепроводов. В этом году запускаем 15. Один из таких проектов, который мы реализуем, — это как раз строительство путепроводов и связки между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе», — сказал Мэр Москвы.

Дмитровское и Алтуфьевское шоссе разделены путями МЦД-1. Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать крюк в 8–10 километров, выезжая на Московский скоростной диаметр или МКАД. Шестиполосная дорога протяженностью более одного километра, в составе которой будет два железнодорожных путепровода, поможет решить эту проблему.

Строительство участка Проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы началось в июне 2022 года. Специалисты ОАО «РЖД» строят два железнодорожных путепровода, которые позволят автомобилям проезжать под путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). В ходе работ также переустроят 3,6 километра железнодорожных путей и 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей.

«Недавно были открыты путепроводы, сейчас мы продолжаем строительство связки, которая соединит разные районы и, по сути дела, в два раза уменьшит пробег машин между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе», — уточнил Сергей Собянин.

Территорию возле новой трассы благоустроят: разобьют три гектара газонов, высадят 200 лип, ив, кленов и тополей, а также 5,9 тысячи кустов бузины, роз и сирени. Новую дорогу планируется открыть в декабре 2023 года.

Открытие участка позволит создать дополнительную поперечную связь между Северным и Северо-Восточным административными округами, в которых живет около 2,6 миллиона человек. Кроме того, снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Московского скоростного диаметра, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. При поездках между соседними районами пробег автотранспорта сократится примерно в два раза.

Путепроводы через железнодорожные пути

С 2011 года Правительство Москвы совместно с ОАО «РЖД» построило и реконструировало 52 железнодорожных путепровода в рамках проектов реконструкции и развития железнодорожной инфраструктуры Московского железнодорожного узла.

Среди ключевых объектов пять железнодорожных путепроводов, в том числе два возле Комсомольской площади (МЦД-2 и будущий МЦД-4), в районе Москва-Сити (МЦК) и на пересечении МЦК с путями Горьковского направления Московской железной дороги и Рязанским проспектом.

До конца 2023 года завершится строительство еще 15 путепроводов, в том числе двух на участке Проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы. В результате с 2011 по 2023 год будет построено 67 железнодорожных путепроводов.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще пяти путепроводов, которые планируется завершить в 2024–2026 годах.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони поблагодарил Мэра Москвы за развитие железнодорожного транспорта.

Новые дороги Москвы

В 2011–2022 годах в столице построили 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведено 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.

В планах на этот год — строительство 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. Среди главных проектов завершение строительства Московского скоростного диаметра.

Также в числе наиболее значимых объектов участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, Дмитровский путепровод.