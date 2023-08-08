Выставки фотографий о транспортной логистике открылись на Никитском и Гоголевском бульварах

На Никитском и Гоголевском бульварах в Москве открылись выставки фотографов Семена Каца и Максима Авдеева. Их работы посвящены индустриальным пейзажам и людям, работающим в сфере транспортной логистики.

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Кацу и Авдееву удалось создать яркие визуальные образы и передать в работах истории специалистов. Всего в рамках проекта представлены более 60 портретов и около 2000 индустриальных пейзажей.

Посетить выставку Каца на Никитском бульваре можно до 31 августа, а Авдеева на Гоголевском — до 7 сентября. Все работы позднее включат в лимитированное издание фотоальбома «Все грани логистики».