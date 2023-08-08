Выставки фотографий о транспортной логистике открылись на Никитском и Гоголевском бульварах
На Никитском и Гоголевском бульварах в Москве открылись выставки фотографов Семена Каца и Максима Авдеева. Их работы посвящены индустриальным пейзажам и людям, работающим в сфере транспортной логистики.
География фотопроектов охватила Новороссийск, Новосибирск, Забайкальск, Холмск, Находку, Санкт-Петербург, Карелию и Москву. Работа над ними заняла более двух месяцев. Фотографы поделились своим взглядом на индустрию транспортной логистики и людей, которые в ней трудятся.
Кацу и Авдееву удалось создать яркие визуальные образы и передать в работах истории специалистов. Всего в рамках проекта представлены более 60 портретов и около 2000 индустриальных пейзажей.
Посетить выставку Каца на Никитском бульваре можно до 31 августа, а Авдеева на Гоголевском — до 7 сентября. Все работы позднее включат в лимитированное издание фотоальбома «Все грани логистики».
В арт-центре «Хлебозавод» открылась выставка «Смешарики. Искусство быть круглым». Она приурочена к 20-летию анимационного проекта. Выставка будет работать до 25 сентября.