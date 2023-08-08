В Москве станет больше электробусов

«Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23», — рассказал градоначальник, отметив, что это стало возможным благодаря открытию нового электробусного парка «Митино».

В этом году электробусы вышли на 11 городских маршрутов — до этого на десяти из них ходили дизельные автобусы. Всего в столице курсируют 1184 электробуса на 90 маршрутах. С 2018 года экологически чистые машины перевезли свыше 340 миллионов человек.