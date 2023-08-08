Фонтаны восстанавливают в парке имени 40-летия ВЛКСМ

В Москве в парке имени 40-летия ВЛКСМ реставрируют три фонтана — «Бегущая по волнам», «Музы» и «Камыши» Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Работы на объектах ведутся в рамках комплексного благоустройства территории. Рабочие восстановят исторические скульптуры в центре сооружений. При работе используют архивные материалы, это помогает в точности воссоздать элементы, которые были утрачены.

По словам Михаила Никифорова, сохранившиеся изваяния из фонтанов демонтировали, старые сооружения разобрали. Рабочие закончили все главные земляные работы: готовы котлованы под фонтаны, укреплены откосы, уложено песчаное основание.

— В настоящее время возведены стены технических помещений, где в дальнейшем расположится аппарат управления водным сооружением. Сейчас ведутся подготовительные работы перед устройством чаш, а именно собираются делать плиты перекрытий, — уточнил глава ведомства.

Чаши фонтанов отольют заново, при этом оригинальные форма и размер будут сохранены. Для безопасности горожан и лучшей сохранности отреставрированных скульптур парапеты сделают немного выше. Чаши фонтанов, как и было ранее, облицуют гранитом.

Скульптуру «Бегущая по волнам» отвезли в реставрационную мастерскую. Композиция состоит из фигур девушки и дельфина. Часть статуи с изображением девушки хорошо сохранилась, мастера уже отмыли ее от поверхностных загрязнений и в дальнейшем выполнят мелкий ремонт. Носовую часть фигуры дельфина восстановят.

Кроме того, мастера, опираясь на архивы, воссоздадут утерянную скульптуру «Камыши», а скульптуру «Музы» из третьего фонтана приведут в порядок.