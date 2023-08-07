В "Москвариуме" на ВДНХ родился детеныш дельфина

"Рождение дельфиненка - радостное для нас событие. Мама и малыш проводят много времени вместе: самка кормит малыша своим молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание. Животные находятся под круглосуточным присмотром специалистов, также контролируется состав и температура воды, освещение и другие параметры. Мы рады пригласить всех желающих посетить аквариум и познакомиться с малышом", - поделился директор департамента по работе с животными "Москвариума" Сергей Третьяков.