Модные показы, тренировки под открытым небом и концерты: в «Лужниках» проходит самая масштабная программа Московского урбанистического форума

В «Лужниках» открыли программу Московского урбанистического форума (МУФ). У жителей и гостей столицы будет возможность увидеть, как сегодня развивается город, сообщается на сайте мэра Москвы.

Масштабная программа продлится шесть недель. В этом месте будут организованы более 350 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для взрослых, детей и молодежи.

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Взимать плату за посещение форума не будут. Однако на некоторые мероприятия нужно предварительно зарегистрироваться.

Каждый день на трех сценах с утра до позднего вечера будут проходить концерты и спектакли.

В пятницу, 11 августа, ожидается выступление Аниты Цой. 13 августа пройдет пластический спектакль «Всюду жизнь» - его представят «КЕД Концерт» и Егор Дружинин.

Также будет организовано мероприятие для любителей балета. Речь идет о спектакле «Луксурия» артистов театра «Балет Фламенко» из Барселоны.

Кроме того, в «Лужниках» пройдут кулинарные поединки между старомосковской окрошкой на кефире и окрошкой на живом квасе. Также ожидаются выступления участников проекта «Московское долголетие» и детских коллективов.

Будут организованы и вечеринки с участием известных диджеев и популярных исполнителей, однако они будут проходить по пятницам и субботам.

Также гости смогут увидеть аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Его создали современные художники при участии нейросетей. Шоу будет проходить на фасаде Дворца водных видов спорта.

В рамках спортивной программы гостей ждут мастер-классы. В частности, речь идет о сапбординге и вейкбординге. Кроме того, у посетителей будет возможность прокатиться на колесе обозрения высотой с девятиэтажный дом, принять участие в соревнованиях по рыбной ловле, покататься на коньках и сноуборде и поиграть в настольные игры.