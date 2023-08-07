В «Лужниках» проходит самая масштабная программа Московского урбанфорума

В «Лужниках» открылась программа Московского урбанистического форума (МУФ), благодаря которой жители и гости столицы могут увидеть, как сегодня живет и развивается город, сообщается на сайте mos.ru.

© mos.ru

В течение шести недель здесь ежедневно будет проходить более 350 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для взрослых, детей и молодежи. Свыше 30 тематических пространств познакомит гостей форума с проектами и инфраструктурными элементами, меняющими облик современной Москвы.

Видео дня

Ежедневно на трех сценах с утра до позднего вечера гостей ждут концерты и спектакли. Вечером 11 августа в «Лужниках» выступит Анита Цой. 13 августа «КЕД Концерт» и Егор Дружинин представят пластический спектакль «Всюду жизнь» и проведут танцевальные мастер-классы. С 11 по 13 августа поклонники балета смогут посмотреть спектакль «Луксурия» артистов театра «Балет Фламенко» из Барселоны, а для любителей шоу пройдут кулинарные поединки.

Каждый вечер гостей МУФ в «Лужниках» ждет аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный современными художниками при участии нейросетей. Шоу демонстрируется на фасаде Дворца водных видов спорта.

Благодаря Московскому марафону тренировок жители столицы могут попробовать популярные сегодня виды спорта (от йоги и пилатеса до функциональных тренировок и стретчинга) и выбрать для себя занятия на будущее. Запланированы и большие спортивные праздники с масштабной программой: 12 августа состоится День физкультурника, 2 сентября — финал спартакиады «Моспром».

Среди ключевых тематических пространств форума — локация «Мой район», где можно познакомиться с инфраструктурными проектами Москвы последних лет.

В футуристическом павильоне «Куб» средствами разных технологий показано, как менялся город за последние 12 лет.

Кроме того, в рамках фестиваля городского хозяйства на МУФ в «Лужниках» представлено более 90 единиц коммунальной и спасательной техники.