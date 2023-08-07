С начала года инвестиционный портал Москвы посетили уже более 1,7 млн раз

Инвестиционный портал столицы за девять лет посетили более 20 миллионов раз, при этом с начала 2023 года — свыше 1,7 миллиона раз. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

© mos.ru

«Важную роль в процессе взаимодействия с бизнесом играет цифровизация, в чем нам помогает инвестиционный портал Москвы, который успешно функционирует на протяжении девяти лет. В этом году количество посещений портала превысило 20 миллионов, ежедневно на него заходит девять тысяч уникальных пользователей. С начала 2023 года количество визитов на ресурс достигло 1,7 миллиона, что на 56 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано более одного миллиона посещений», — рассказал Владимир Ефимов.

Видео дня

Всего на ресурсе доступно около 30 онлайн-сервисов. Востребованы инструменты, которые позволяют получать разные преференции: налоговые льготы и субсидии. Также здесь можно оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности и торгах по продаже и аренде городского имущества. Функционал инвестпортала постоянно дорабатывается, исходя из запросов бизнес-сообщества.

«Сегодня мы предлагаем предпринимателям широкий набор программ и механизмов партнерства, оказываем поддержку активно инвестирующим компаниям. Все внедряемые на ресурсе нововведения соответствуют цифровым трендам и упрощают реализацию инвестпроектов в городе. Например, в прошлом году мы расширили функционал инвестиционной карты. Теперь здесь можно посмотреть не только расположение объектов и изучить транспортную инфраструктуру, но и увидеть трафик в зависимости от времени суток или месяца. В этом году на портал были добавлены реестр инвестиционных инициатив и “Банк технологий”. Новые сервисы значительно упрощают и ускоряют взаимодействие города с бизнесом», — добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики ВладВладислав Овчинский.

Сегодня Москва — один из самых технологичных, современных и инновационных мегаполисов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их. Для упрощения взаимодействия города и бизнеса в столице с февраля 2014 года работает инвестиционный портал — цифровая платформа, на которой предприниматели получают информационно-аналитическое сопровождение. Это один из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов, с помощью которой они могут эффективно взаимодействовать с властями, а также площадка с удобными онлайн-сервисами и единая витрина объектов городских торгов.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев отметил, что востребованность ресурса среди предпринимателей обусловлена в том числе и его техническими возможностями. Пользователям доступны разные аналитические инструменты, которые помогают подобрать подходящую площадку для проекта. Кроме того, инвесторы могут ознакомиться с подробной информацией об интересующем объекте и его присоединении к городским сетям, уточнить сведения об инфраструктуре, а затем онлайн записаться на личный осмотр объекта и даже совершить 3D-тур. Все это позволяет предпринимателям экономить время и выстраивать эффективную стратегию развития своего бизнеса.

На сайте можно найти подробности о мерах поддержки промышленности, торгах и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, а также другую информацию, связанную с инвестиционной деятельностью.