Больше 33 тыс растений украсили "Лужники" в дни МУФ

33,8 тысячи цветов украсили "Лужники" в рамках фестиваля "Цветочный джем" в дни проведения Московского урбанистического форума. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Отмечается, что больше 11 тысяч растений разместилось в свадебной зоне, к которой ведет девятиметровый тоннель, украшенный искусственным мхом. В ее центре находится галерея с искусственными цветами и сцена-ротонда с девичьим виноградом.

Отмечается, что цветочные декорации фестиваля вдохновлены парком Miracle Garden в Дубае. Они расположены и в других местах площадки в "Лужниках", в частности, в районе гастромаркета, зоны "Модного маркета" и зоны рыбалки. Для украшения использованы петуньи, тысячелистники, дельфиниумы, эхинацеи, шалфеи, котовники, розы и другие цветы.