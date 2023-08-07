Посетителям МУФ расскажут о подготовке водопроводной воды
АО «Мосводоканал» подготовило насыщенную программу для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ).
В частности, до 10 сентября гости мероприятия смогут попробовать себя в роли художника в рамках арт-инсталляции «На холсте из труб». Посетителям также предложат поучаствовать в мастер-классе по рисованию на трубах.
На 17 августа запланирована лекция «Лучшие практики очистки сточных вод», приуроченная к 60-летию создания Люберецких очистных сооружений. Специалист АО «Мосводоканал» Роман Илюхин расскажет о работе столичной канализации, обеспечивающей благополучие города.
На следующий день главный специалист управления по информационной политике и внешним связям АО «Мосводоканал» Алексей Белов прочтет лекцию на тему «Чистая вода — залог здоровья москвичей». Жители и гости города смогут узнать о технологиях, задействованных в подготовке питьевой воды, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В городе в двенадцатый раз проходит Московский урбанистический форум, его открытие состоялось 2 августа. Мероприятие проводят в столице с 2011 года. Впервые оно состоится сразу на четырех площадках города. Об истории и новшествах МУФ в этом году — в материале «Вечерней Москвы».