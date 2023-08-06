Москва получит четыре новых электросудна и пять плавучих причалов

В Москву отправили четыре электросудна из Санкт-Петербурга и пять новых плавучих причалов из Перми. Перед выходом в рейс суда пройдут проверку работы систем безопасности, тестирование оборудования в трюме и салоне, ходовые и швартовные испытания. Московские специалисты также обследуют плавучие причалы на предмет их устойчивости к нагрузкам от речного течения, волн и ветра.

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«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать современную инфраструктуру регулярного речного электротранспорта. Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему московского транспорта, как и те, что уже действуют на первом маршруте. Причалы и суда полностью экологичны, не наносят вреда акватории Москвы-реки и работают исключительно за счет электричества. Это выдающаяся для мировой практики разработка, выполненная отечественными судостроительными компаниями», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

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Четыре новых плавучих причала будут диаметром 10 метров и один — 16. Все их детали сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает конструкции от внешних повреждений и перепадов температуры. Процесс зарядки электросудов на таких причалах происходит бесшумно и незаметно.

На современных плавучих причалах москвичи и гости столицы могут не только ожидать отправления судна, но и отдыхать, любуясь видами города. Здесь работают кафе. На плавучих причалах также установлены современные информационные табло, на которых отображаются сведения о времени прибытия и отправления. Специально разработанные широкие турникеты позволяют пассажирам быстрее проходить на посадку.

По первому регулярному речному маршруту сегодня курсирует восемь судов. При строительстве этих судов использовалась технология лазерной сварки корпуса, которая придает им легкость, надежность и долговечность. Специалисты также добавили в устройство судов стальной утолщенный пояс обшивки: эта конструкция значительно увеличивает срок их эксплуатации и делает их устойчивее к процессам коррозии. Внешние очертания корпуса максимально оптимизированы — это позволяет затрачивать меньше энергии на движение, а также безопасно и быстро перевозить пассажиров. В отличие от дизельных судов, электротранспорт не загрязняет воздух и экосистему реки: он имеет нулевой выброс вредных веществ. Помимо этого, при заправке дизельных судов есть риск разлива нефтепродуктов в акваторию. Электросуда же заряжаются на плавучих причалах и в пунктах отстоя флота, что безопасно для пассажиров и экологии.

На борту сухогруза из Санкт-Петербурга в Москву суда пройдут по 10 крупным водоемам, включая речные каналы и озера. Перевозка находится под усиленным контролем — специалисты следят за соблюдением правил транспортировки, сроками, а также за изменениями погодных условий.

Начало движения электросудов в Москве — уникальный проект не только для России, но и для мира. Это первый круглогодичный, а также самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.

20 июня 2023 года открылся первый регулярный маршрут. Он интегрирован в систему московского транспорта: оплатить поездку можно картой «Тройка», банковской картой или Android-смартфоном с функцией NFC, а также при помощи биометрии. За первый месяц работы маршрута электросуда уже перевезли более 60 тысяч пассажиров, выполнили более 1,5 тысячи рейсов и прошли свыше 10 тысяч километров по Москве-реке. Их популярность растет. Согласно опросам, 90 процентов пассажиров планируют и дальше пользоваться этим видом транспорта.

На данный момент суда уже курсируют между причалами Киевский и Сердце Столицы, их промежуточные остановки — Трехгорный, Сити — Центральный, Сити — Багратион и Кутузовский. Другие остановки маршрута начнут работать по мере готовности причальной инфраструктуры.