Собянин сообщил об уничтожении летевшего в сторону Москвы беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в воскресенье, 6 августа, была попытка прорыва беспилотного летательного аппарата на столицу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале градоначальника. "На подлете силами ПВО был уничтожен", - добавил столичный мэр. Также Собянин отметил работу военных, сумевших уничтожить попытавшийся подлететь беспилотник. Другие подробности по ситуации со сбитым БПЛА не приводятся. До этого в ТАСС утверждали, что беспилотники, атаковавшие Москву 1 августа, летели с территории Украины. Как пиcало агентство, эту информацию также подтвердил еще один источник в экстренных службах. Также 31 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обращал внимание, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные российские регионы. По его словам, подобные атаки курирует Запад во главе с Соединенными Штатами.