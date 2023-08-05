В Москве заложили первый камень храма адмирала Феодора Ушакова

"По благословению святейшего патриарха Кирилла мы освятили первый камень в строительстве храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Когда-то сам праведный Феодор строил храмы, жертвовал на храмы, делал добрые дела для строительства храмов. Теперь мы строим храм в честь святого, важна такая преемственность", - сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий после закладки памятной капсулы и камня.

Планируется, что новый храм будет частью духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Это самый масштабный проект Русской православной церкви за последние 10 лет. На базе комплекса будут проводить выставки, лекции, семинары и другие культурно-массовые мероприятия.

Федор Федорович Ушаков (1745-1817 годы) - русский флотоводец, адмирал (1799), командовал Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Не потерял в боях ни одного корабля, и ни один его подчиненный не попал в плен. Для воинов-моряков орден адмирала Ушакова является высшей наградой. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков, в том числе за подвижническую и высокодуховную жизнь. Он стал третьим полководцем, удостоившимся такой чести после Александра Невского и Дмитрия Донского.