Собянин рассказал, как город заботится о памятниках культуры

Среди значимых объектов — фонтаны на ВДНХ, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты, Ростокинский акведук и другие сооружения.

© Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Забота об объектах культурного наследия — одно из важнейших направлений работы служб городского хозяйства. Памятникам истории и культуры уделяют особое внимание. Специалисты внимательно следят не только за чистотой значимых для столицы сооружений, но и проводят работы по их сохранению и восстановлению.

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«Москва — один из мировых лидеров в области сохранения объектов культурного наследия. Заботиться о памятниках истории и культуры помогают службы городского хозяйства: проводят работы по их восстановлению и сохранению, следят за чистотой. Несколько лет назад отреставрировали главные символы ВДНХ: 14 фонтанов Центральной аллеи и объекты культурного наследия “Золотой колос”, “Каменный цветок” и “Дружба народов”. Вернули им исторический облик, полностью обновили инженерные системы. С 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки. В их числе памятники истории и культуры — Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Сооружения реконструировали, сохранив старинные витражи и ограждения», — отметил Сергей Собянин.

Фонтаны на ВДНХ

В 2018–2019 годах сотрудники ГБУ «Гормост» отреставрировали фонтаны на ВДНХ. Всем сооружениям вернули исторический облик, при этом полностью обновив инженерные системы. Летом 2018-го завершилось масштабное благоустройство Центральной аллеи, где вновь заработал комплекс из 14 фонтанов в восьмигранных чашах, облицованных красным гранитом.

Привели в порядок и фонтаны — объекты культурного наследия «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов». Их отреставрировали впервые за 65 лет. Особое внимание уделяли сохранению исторических элементов и проведению работ в строгом соответствии с проектом Константина Топуридзе — советского архитектора, художника и реставратора, автора фонтанов, возведенных в 1954 году.

Самый зрелищный фонтан ВДНХ — «Золотой колос» — облицевали золотой смальтой из цветного стекла. Каменский пруд, над которым он возвышается, очистили. Также обновили мостик для кормления рыб.

Осенью 2018 года на ВДНХ началась комплексная реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Параллельно вели работы по замене механизмов и восстановлению архитектурного ансамбля. Многие процессы выполняли вручную — объекты изобилуют множеством мелких деталей и декоративных элементов. Шесть месяцев понадобилось специалистам, чтобы полностью обновить гидросистему. Четыре месяца ушло на восстановление фигур 16 девушек, символизирующих республики бывшего СССР. Скульптуры очистили от старого покрытия, устранили трещины и сколы, покрыли сусальным золотом. Утраченные фрагменты восстанавливали по архивным фотографиям и чертежам.

За главными жемчужинами ВДНХ круглогодично ухаживают. Перед открытием сезона фонтанов и после его завершения, сооружения тщательно промывают. Специалисты консервируют фонтаны на зиму, тщательно проверяют и ремонтируют их системы перед новым сезоном, а летом внимательно следят за чистой сооружений.

Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты

С 2012 года специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, соединяющих берега главной водной артерии столицы — Москвы-реки. В их числе памятники истории и культуры — Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Их ремонт провели в 2018–2021 годах впервые за 80 лет.

Сооружения реконструировали — полностью обновили инженерные коммуникации, дорожное и тротуарное покрытие, укрепили опоры и металлоконструкции. При этом бережно сохранили все исторические элементы — старинные витражи и ограждения.

Сложнейшие работы провели в максимально короткие сроки, причем без остановки движения транспорта и пешеходов, поскольку это ключевые транспортные артерии в центре столицы.

При реставрации конструкций применяли современные технологии. Например, на Большом Каменном мосту использовали дистанционно управляемых роботов-демонтажников, а некоторые работы вели прямо с воды с помощью баржи и понтонов.

Эксперты считают, что следующий масштабный ремонт потребуется не ранее чем через 25 лет, а общий срок службы сооружений увеличился еще на 100 лет.

Сотрудники служб городского хозяйства регулярно проверяют состояние мостов и при необходимости приводят их в порядок: красят металлические перила и ограждения, проводят пескоструйную очистку гранитных элементов и промывку сооружений. С помощью специальных моющих средств и аппаратов высокого давления очищают чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции мостов.

Царицынская плотина

Не такой масштабный, но не менее значимый проект реставрации мостового сооружения реализовали в 2021 году. В музее-заповеднике «Царицыно» капитально отремонтировали Царицынскую плотину.

Это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Оно входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. В нынешнем виде мост был построен в XIX веке на месте старой плотины, сооруженной в конце XVII века и перестроенной столетие спустя.

Капитальный ремонт потребовался в связи с частичным разрушением бетонных элементов конструкции и облицовки, образованием протечек из-за нарушения гидроизоляции. Перед началом работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста.

В рамках проекта отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста. Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника.

Горбатый мост

В этом году в Пресненском районе начался капитальный ремонт пешеходного моста имени 1905 года, который признан объектом культурного наследия федерального значения. Работы планируют завершить во втором квартале 2024-го.

Мост имени 1905 года, или Горбатый мост, пролегал через ныне не существующий проток старого русла реки Пресни. Он построен в середине XVIII века на плотине Среднего Пресненского пруда. Сооружение отреставрировали в 1980 году, с тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. Длина моста составляет почти 70 метров, а ширина — 23 метра.

Необходимость капремонта вызвана частичным разрушением исторической белокаменной облицовки, утратой гранитной брусчатки, обветшанием деревянных элементов ограждения, дефектами декоративных фонарей.

Для разработки научно-проектной документации специалисты изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности сооружения. Разрешение на проведение капитального ремонта было выдано после согласования с Департаментом культурного наследия, который контролирует ход работ.

Мастера отремонтируют мостовое полотно, заменят гидроизоляцию, переберут гранитную брусчатку и ступени. Предстоит расчистить и отреставрировать белокаменную облицовку фасадов и парапетов моста, восполнить разрушенные и утраченные элементы. Помимо этого, заменят деревянные ограждения и отреставрируют металлические фонари.

На время ремонта пешеходный мост будет полностью перекрыт, однако на пешеходную доступность территорий возле него это не повлияет.

Ростокинский акведук

Задача городских служб — не просто сохранить объекты культурного наследия, но и вдохнуть в них новую жизнь. Так, несколько лет назад знаменитый Ростокинский акведук получил новый облик — на сооружении заменили архитектурно-художественную подсветку, установив вместо люминесцентных ламп светодиодные.

За состоянием акведука внимательно следят — специалисты регулярно промывают сооружение, причем как внутри, так и снаружи при помощи поливомоечной техники. Бригада из шести человек тщательно очищает все конструкции и элементы строения, начиная с подпорных стен, заканчивая перилами.