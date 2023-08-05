В Лианозове снесли первую пятиэтажку по программе реновации

Было снесено пятиэтажное здание на ул. Илимская, д. 5, построенное в 1963 году.

«Жильцы пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице – дом номер 7. На месте снесенной пятиэтажки будет построен новый дом по программе реновации», – рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов .

Рабочие применили безопасную и экологичную технологию «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. При демонтаже были сохранены деревья возле дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов – это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.