Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в восьми спортивных учреждениях Москвы

Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в восьми столичных спортивных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Город продолжает развивать сеть бесплатного Wi-Fi в учреждениях спорта для комфорта и удобства посетителей. Сегодня к городской сети Wi-Fi подключено уже более 20 таких учреждений, — рассказал руководитель проекта «Городской вайфай» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

Такая инициатива даст возможность спортсменам пользоваться привычными интернет-сервисами. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце июля глава города Сергей Собянин рассказал, что в столице начали тестировать инновации для комфортной городской среды. К примеру, умные скамейки оснащены солнечными батареями — получаемой энергии достаточно для работы встроенного Wi-Fi-роутера, осветительных ламп вечером и ночью.

Жители и гости столицы активно пользуются бесплатным городским Wi-Fi на автовокзалах, автостанциях и речных вокзалах города.