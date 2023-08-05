В Москве открылось еще семь обновленных поликлиник

Они находятся в Раменках, Филях-Давыдкове, Дорогомилове, Ясеневе, Марьиной Роще, Ломоносовском и Таганском районах.

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В Раменках после реконструкции открылась детская поликлиника, где медицинскую помощь получают около 14 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Здание на Мосфильмовской улице практически полностью перестроили: сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации. Оснастили его современным оборудованием. Увеличили число кабинетов врачей-педиатров, а также прививочных, создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных горожан», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Прием здесь также ведут оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, травматолог-ортопед, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

Кроме того, на этой неделе открыли еще шесть реконструированных поликлиник. Среди них филиал № 3 детской городской поликлиники № 30 в Филях-Давыдкове, филиал № 1 детской городской поликлиники № 10 в Ломоносовском районе, филиал № 5 городской поликлиники № 12 в районе Марьина Роща, филиал № 3 клинико-диагностического центра № 4 в Дорогомилове, филиал № 2 детской городской поликлиники № 42 в Ясеневе, филиал № 3 городской поликлиники № 46 в Таганском районе.