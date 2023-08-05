Какие светофоры устанавливают на улицах Москвы

В столице действует целая сеть светофоров, связанных коммуникационной системой. Они не только могут отрегулировать длительность зеленого сигнала с учетом трафика, но и сообщить о неисправности специалистам или посчитать количество проехавших через перекресток машин.

© Пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В мегаполисах светофоры помогают соблюдать баланс между желанием водителей ехать быстрее и необходимостью пешеходов перейти дорогу. Чтобы всем было удобно, Москва внедряет самые передовые технологии при организации дорожного движения.

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Могут ли столичные светофоры общаться, кто следит за работой сети автоматических регулировщиков, где в Москве можно увидеть самые инновационные устройства? В Международный день светофора раскрываем несколько секретов столичной системы регулирования дорог.

От указа до светофора

Первые попытки регулировать дорожное движение в нашей стране совпадают со временем появления улиц. Больше всего властей беспокоила лихая езда, которая была опасна для всех участников дорожного движения, но управу найти оказалось не так легко. Издавались разные указы, затем они дополнялись, но движение на улицах от этого безопаснее не становилось, отмечают в Музее транспорта Москвы.

Так, в указе от 25 июня 1732 года было сказано: «А ежели кто впредь, в противность сего указа дерзнет так резво и несмирно ездить и люди их необыкновенно перед ними скакать и плетьми кого бить и санями и лошадьми давить, таким по состоянию вины их, чинено будет жестокое наказание или смертная казнь». Однако и он не имел серьезного эффекта.

«В продолжение двух с половиной веков попытки регулировать движение в городах, в том числе на московских улицах, ограничивались опубликованием правил, которые мало кто соблюдал, особенно извозчики. Не было организовано и пешеходное движение: люди могли перебегать дорогу в том месте, где им вздумается. И конечно, не шло речи ни о каких технических средствах для регулирования дорожного движения», — рассказал ведущий специалист научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы Дмитрий Ермак.

Первое в мире средство, регулирующее движение на улице, появилось относительно недавно, в 1868 году, им стал семафор англичанина Джона Пика Найта. Работая над устройствами для железнодорожной компании, Найт решил создать аналогичное устройство для городских улиц. Семафор установили в Лондоне возле здания британского парламента. Но, увы, сооружение проработало недолго: газовый фонарь внутри взорвался и травмировал полисмена. На разработку более совершенной модели потребовалось почти 50 лет.

В нашей стране первый светофор появился в Ленинграде 15 января 1930 года. 30 декабря того же года новшество инженерной мысли установили и в Москве — на углу улиц Петровки и Кузнецкий Мост. Управлялся он вручную. Светофоры доказали свою эффективность, и с 1933 года их стали устанавливать повсеместно. Интересно, что изначально положение цветов было противоположным тому, к которому мы привыкли. Только в 1959 году зеленый и красный встали на привычные нам места.

Первые пешеходные светофоры в столице начали устанавливать в 1950-х годах, до этого горожане ориентировались на сигнал для водителей. Сначала на них поочередно светились надписи «Стойте» и «Идите», затем их сменили пиктограммы-человечки.

Как устроен современный светофор

Еще 15–20 лет назад на улицах столицы можно было встретить ламповые светофоры в металлическом или пластиковом корпусе. Весили они от 30 до 40 килограммов, а для их ремонта требовался личный визит мастера.

Сегодня в городе действует целая сеть легких светодиодных светофоров, связанных между собой коммуникационной системой. Главное правило в организации движения на столичных улицах — соблюсти баланс интересов всех участников: водителей личных автомобилей, городского транспорта и пешеходов.

«В Москве установлено более 56 тысяч светофоров. Это сложные устройства, обладающие искусственным интеллектом, связанные с компьютерами и серверами и способные “общаться” с дорожной инфраструктурой. Ими управляет программа, которая позволяет светофорам самим принимать решения или синхронизировать действия с другими устройствами», — рассказал заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Ломтев.

Светофоры могут работать по одной программе, менять режим в зависимости от трафика самостоятельно или управляться вручную специалистами. Каждое устройство включено в единую городскую интеллектуальную систему и работает по максимально удобной для всех участников движения схеме.

В столице уже обустроили более 500 умных перекрестков с индуктивными петлевыми детекторами — небольшими устройствами под асфальтом, которые могут определять тип транспортного средства, количество проехавших автомобилей и фиксировать другие сведения. Приборы замечают приближение трамвая и «говорят» светофору включить разрешающий сигнал пешеходам. Люди успевают пересечь дорогу, пока трамвай занят посадкой и высадкой пассажиров, а после закрытия дверей транспорту сразу дают зеленый свет. И никому не нужно ждать.

«Например, площадь Тверская Застава — крупный транспортный узел. Здесь больше 30 направлений движения. Благодаря внедрению умной системы мы решили большую часть проблем, среди которых затруднение движения, долгое ожидание на переходах. Пропускная способность площади увеличилась на 17 процентов, решилась проблема с заторами на перекрестке, а пешеходы в два раза меньше ждут зеленого сигнала светофора», — пояснил Сергей Ломтев.

Кто управляет светофорами

За дорожной ситуацией круглосуточно следят специалисты ситуационного центра ЦОДД. По камерам дежурные видят, где произошло ДТП и есть затруднение движения, информируют оперативные службы, регулируют светофоры, предупреждают москвичей и следят за ситуацией до ее разрешения.

Сообщить о проблеме с работой авторегулировщика может само устройство, если не откликнется на сигнал информационной системы мониторинга. Кроме того, за исправностью оборудования следит дорожный и велопатруль ЦОДД.

О неполадках в работе светофора могут сообщить и сами участники дорожного движения — пешеходы и водители. Для этого на стойке светофора нужно найти табличку с QR-кодом, отсканировать его, перейти по ссылке, описать проблему и приложить фото. Адрес определится автоматически, а заявка моментально попадет к диспетчерам. Если таблички с кодом нет, можно позвонить на короткий номер контактного центра «Московский транспорт»: 3210.

Предложения об организации пешеходного перехода и установке светофора, а также изменении режима работы авторегулировщика принимают через электронную приемную на едином транспортном портале или в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Ноу-хау для умных перекрестков

В столице активно развивается транспортная инфраструктура, и светофоры не исключение. Инженеры не прекращают поиски интересных решений и внедряют их на улицах города.

Например, с 1 марта этого года в правилах дорожного движения закрепили дополнительный сигнал светофора. В столице эту технологию так называемой совмещенной фазы светофора тестировали с 2020 года: на 147 перекрестках города установили светофоры с дополнительной секцией бело-лунного цвета. Информационная секция со светящимися пиктограммами размещена под светофором и разрешает одновременное движение пешеходов и поворот направо для автомобилей.

«Это решение экономит время всех участников движения. При этом использование бело-лунного сигнала не влияет на безопасность людей, но позволяет сократить ожидание для пешеходов и велосипедистов на 40 процентов. Пропускная способность перекрестков, где установлены светофоры с дополнительной секцией, вырастает до 30 процентов», — уточнил Сергей Ломтев.

Еще одно ноу-хау, которое можно встретить на улицах в центре столицы и в спальных районах, где скорость не выше 60 километров в час, — светофоры уменьшенного типа. Они в три раза меньше, чем привычные модели, и подходят для установки на небольших улицах. Несмотря на свой скромный размер, такие светофоры соответствуют ГОСТу и уже доказали свою безопасность и эффективность. При этом они более выгодны в производстве и эксплуатации, а также позволяют снизить визуальный шум и не портят облик города. Небольшие светофоры установлены, например, на пересечении Лесной улицы и 2-го Лесного и Миусского переулков, а также на Центральном и Московском проспектах и улице Николая Злобина в Зеленограде.

На умном перекрестке на площади Тверская Застава проводят эксперимент: возле пешеходного перехода установили датчик определения качества воздуха. Если количество вредных выбросов превышает норму, экосветофор быстрее включает разрешающий сигнал для перехода улицы.

Для москвичей уже стали привычными кнопки для вызова зеленого сигнала светофора. Такое решение — составная часть умного перекрестка. Впервые в столице появились и бесконтактные кнопки. Чтобы их активировать, достаточно провести рукой рядом с кнопкой.

Горожанам также понравился «танцующий» светофор на Бережковской набережной. Вместо обычных пешеходных секций у него квадратные дисплеи. Во время ожидания зеленого сигнала на них показывают простые физические упражнения или танцевальные движения.