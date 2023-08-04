Собянин: Сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение

Меньше, чем через два года, москвичи увидят обновленный комплекс "Олимпийский". Казалось бы, с московской олимпиады в 1980 году, к которой его построили, прошло всего 40 лет. Почему же такая кардинальная реконструкция, которой подвергся комплекс в наши дни, потребовалась через такой короткий срок?

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"Спортивная легенда - спорткомплекс "Олимпийский" - к сожалению, с годами пришел в ветхое состояние и потребовал реконструкции, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев, как идут дела у строителей, которые работают на этой гигантской стройплощадке с 2019 года. - Приняли решение сделать реконструкцию не за счет бюджетных денег, а с привлечением частных инвестиций. И сегодня "Олимпийский" переживает свое второе рождение. Работы здесь, конечно, еще много. По завершении, я думаю, это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы".

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Как комплекс будет выглядеть в реальности, москвичи смогут оценить в 2025 году, когда все запланированные работы будут завершены.

Но корреспонденты "РГ", побывав на стройке, уже узнали немало интересных подробностей. Выяснилось, в частности, что к исторической арене, сохранившей форму, добавится центр водного спорта. Вместо одного прежнего в нем будет 15 бассейнов с детскими, оздоровительными, 25-метровыми и 50- метровыми дорожками, а так же ванная для обучения серфингу и занятий им. На трибунах 4 тысячи зрителей смогут болеть на соревнованиях пловцов самого высокого ранга.

Появится у любителей спорта и крытая беговая дорожка длиной километр. В виде восьмерки или знака бесконечности, она соединит последний этаж арены на высоте 41 метр с центром водных видов спорта. Будет в новом "Олимпийском" и где позаниматься и хоккеистам, и фигуристам, и любителям керлинга. Создаются корты также для занятий большим теннисом, две площадки для бадминтона, залы спортивной и художественной гимнастики, а так же зал хореографии, центр единоборств, 7 кабин для сквоша, 2 игровые зоны для падел-тенниса, зал для йоги и медитации, тренажерный зал, универсальный игровой зал для волейбола, гандбола и баскетбола, многоцелевой спортивный зал для мини-футбола, спортивных танцев и др. Всего же в "Олимпийском" будет 100 спортплощадок.

Арена размером в 567,9 тыс. кв.м - основное здание комплекса - сохранит исторические архитектурные черты, но ее функциональное назначение существенно расширится. В ней разместится большой концертный зал на 12000 человек, который продолжит традиции "Олимпийского" как одной из главных концертных площадок Москвы, кинокластер с 8 современными залами, который объединит кино и другие формы визуального искусства. А на крыше - Олимпийский бульвар - прогулочная зона под открытым небом с 38 ресторанами.

"Это крыша, построенная на колесном ходу, будет непрерывно двигаться. и посетители в результате будут совершать за час вместе с ней полный круг", - рассказала "РГ" Галина Гордюшина, директор по проектированию компании-застройщика "Киевская площадь".