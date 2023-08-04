Концерты, выставки и стендап: куда сходить в Москве в августе

Летний сезон уже подходит к концу, а значит, самое время перезагрузиться перед началом осени и отправиться на выставку, концерт или фестиваль. «Яндекс Афиша» подобрала лучшие мероприятия этого месяца для отдыха с друзьями или семьей.

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Театр

Видео дня

Идеальный муж

Ежедневно (понедельник — выходной). Театр комедии. 16+

Комедия английского драматурга Оскара Уайльда с закрученной интригой, полная недоразумений и неожиданных поворотов. В центре сюжета — семья Чилтерн, со стороны казавшаяся идеальной. Но когда в Лондон прибывает интриганка миссис Чивли, их благополучие оказывается под угрозой. Чивли начинает шантажировать лорда Чилтерна разоблачением его темного прошлого, и теперь он вынужден сделать сложный выбор между репутацией и новой аферой.

Трактирщица

8 августа. Театриум на Серпуховке. 12+

Веселая постановка о женской хитрости и мужском тщеславии по пьесе классика комедийного жанра Карла Гольдони. Действие разворачивается в Италии XVIII века, где очаровательная хозяйка трактира Мирандолина умело покоряет мужские сердца. Каждый мечтает на ней жениться — и богатый Граф, и знатный Маркиз, и даже верный слуга. Звездную роль трактирщицы исполняет талантливая актриса Анна Ардова, которой удалось передать весь спектр хитрости и женственности героини, в окружении мужского актерского ансамбля во главе с Гошей Куценко.

Чайка 73458

20 августа. Театр на Таганке. 12+

Драма с Ириной Апексимовой в главной роли по мотивам пьесы А. П. Чехова. Это история о неразделенной любви, в которой все герои влюблены не в тех людей. Их судьбы переплетаются в загородном доме на фоне комичных бытовых ситуаций и философских бесед о таланте, бытии и искусстве. Потрясающие декорации спектакля создают атмосферу таинственного озера и гигантской луны, в центре которой — та самая чайка, загубленная человеком от скуки.

Выставки

Смешарики. Искусство быть круглым

До 25 сентября. Хлебозавод. 0+

Этим летом в Москве открылась масштабная интерактивная выставка, посвященная двадцатилетию мультсериала «Смешарики». Экспозиция воссоздает отдельные миры главных героев проекта, отражая их уникальную философию и черты характера. Так, посетители смогут попасть в библиотеку Лосяша, лабораторию Пина, гардеробную Нюши или поиграть в активные игры с Крошем. Также будет представлена специальная зона «Закулисье», где впервые покажут архивные материалы и наброски первых Смешариков. Помимо этого, современные художники представят авторские интерпретации известных персонажей, а посетители смогут примерить на себя роль креатора и создать собственных героев.

В далекой-далекой Галактике

До 31 августа. ВДНХ, павильон № 21. 12+

Долгожданное событие для всех поклонников культовой киносаги «Звездных войн». Организаторы воссоздали атмосферу фильмов на площади более 1600 кв. м с помощью более 200 экспонатов, среди которых: макеты космических кораблей в натуральную величину, ландшафты планет далеких планет, роботизированные модели внеземных цивилизаций и костюмы главных героев. Экспозиция разделена на 16 тематических зон, где можно увидеть сцены из любимых фильмов, сфотографироваться с дроидами или примерить доспехи штурмовика.

Комикс миссия: Эволюция рисованных историй в России

До 7 августа. «Зарядье». 0+

Масштабный проект, посвященный истории и развитию российского комикса, впервые представит эволюцию отечественных рисованных историй с глубокой древности до наших дней. Помимо самой экспозиции, запланирована обширная образовательная программа: лекции, воркшопы, встречи с художниками, мастер-классы по созданию комиксов для всех желающих. Посетители смогут самостоятельно попробовать себя в роли сценариста или художника, а также заглянуть в будущее комиксов с помощью новых технологий. Проект призван популяризировать российский комикс и дать возможность каждому окунуться в это увлекательное искусство.

Концерты

Баста

12 августа. Soho Rooms. 18+

Концерты Басты отличает особая атмосфера единения со зрителями и исполнение песен вместе с залом, ведь треки одного из самых популярных артистов страны знает практически каждый. В пространстве Soho Rooms поклонники смогут увидеть любимого исполнителя максимально близко и спеть с ним в унисон «Медлячок» или «Сансару». На мероприятии действует smart casual дресс-код и фейсконтроль.

17 августа. Atmosphere. 6+

Этим летом клуб Atmosphere проводит серию уик-эндов на свежем воздухе под живой саундтрек. Каждую неделю в рамках общей концепции фестиваля Weekend на большой уличной территории площадки выступают главные артисты страны. Одним из них станет харизматичная певица с неповторимым голосом Полина Гагарина. Она исполнит большую концертную программу из своих самых известных хитов.

Слот

17 августа. VK Gipsy. 16+

Культовая российская рок-группа представляет новое «Мэшап шоу». Музыканты исполнят свои хиты в совершенно новом формате — они будут замиксованы с композициями друзей и коллег по сцене. Зрителей ждут неожиданные и дерзкие мэшапы из песен «Слота» и треков приглашенных артистов. Как отмечают сами участники группы, это будет взрывной жанровый эксперимент.

Звери

26 августа. «ВТБ Арена». 12+

Уже 20 лет культовая группа «Звери» регулярно радует фанатов своими драйвовыми концертами по всей стране. В завершении этого лета музыканты выступят на огромном стадионе в столице с насыщенным трек-листом, куда вошли не только любимые хиты «Районы-кварталы», «Все, что тебя касается» и «До скорой встречи», но и совершенно новые песни с предстоящего альбома. Для зрителей подготовлено специальное визуальное шоу с ярким оформлением, чтобы концерт был интересен даже тем, кто не раз видел «Зверей» вживую ранее.

4NN4 (ex. Cream Soda)

31 августа. Еврейский музей и Центр толерантности. 12+

В прошлом году 4NN4 начала сольную карьеру после ухода из группы Cream Soda и уже успела выпустить несколько громких треков, в числе которых «Антилюбовь», «Фарфор» и «Может быть». Предстоящий концерт певицы станет завершающим в рамках программы Leto, Shalom! в Еврейском музее и Центре толерантности. Гостей ждет эксклюзивное мероприятие, где прозвучат не только сольные треки артистки, но и главные хиты группы Cream Soda: «Никаких больше вечеринок», «Сердце лед», «Улетай». А откроет концерт диджей-сет от музыкального сообщества Esthetic Joys.

Кино

До 5 августа. 16+

Долгожданное возвращение Джонни Деппа на большие экраны в исторической костюмной драме про возлюбленную Людовика XV. Картина рассказывает реальную историю Жанны Вобернье — куртизанки, которая благодаря красоте и женским чарам становится официальной фавориткой французского монарха. Ее страсть вновь пробуждает у короля вкус к жизни. Но интриги при дворе не дают простолюдинке по-настоящему приблизиться к трону.

Кентавр

До 9 августа. 18+

Психологический триллер с Юрой Борисовым в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг ночного таксиста Саши, который подвозит пассажирку Лизу. В то время как в городе продолжаются поиски маньяка, девушка оказывается заложником в машине казавшегося безобидным водителя. Зрители уже вовсю сравнивают нуарный автомобильный экшен, спродюсированный Ильей Найшуллером, с культовым «Драйвом» Николаса Виндинга Рефна, причем в лучшую сторону.

Гипнотик

До 9 августа. 18+

Бен Аффлек отправляется на поиски пропавшей дочери в новом мистическом триллере Роберта Родригеса. Его герой детектив Дэнни Рурк отчаянно пытается расследовать череду странных преступлений. Вместе с экстрасенсом Дианой Круз ему предстоит вступить в опасное противостояние на грани реального и паранормального миров. Захватывающий фильм держит в напряжении до самого финала и заставляет зрителей усомниться в собственном восприятии реальности.

Стендап

13 августа. Зеленый театр ВДНХ. 18+

Нурлан Сабуров завоевал любовь зрителей своими остроумными и порой шокирующими выступлениями в юмористических шоу на ТНТ и в YouTube. Благодаря яркому сценическому образу, харизме и смелому юмору, сольное шоу артиста обещает стать одним из самых запоминающихся комедийных событией лета, которое точно нельзя пропускать. Нурлан поднимется на большую сцену Зеленого театра, чтобы представить поклонникам свои лучшие монологи и поразмышлять на разные темы в неожиданном ключе.

Stand-up & Action

До 24 августа. & Action Bar. 18+

Одна из самых популярных стендап-вечеринок столицы ежедневно предлагает гостям уникальное комбо — три секретных комика, час живой джазовой музыки и танцевальный диджей-сет. На сцену бара & Action Bar выходят популярные комики из проектов StandUp, Comedy Club, «Comedy Баттл» на ТНТ. Отличная возможность послушать качественный джаз, посмеяться в компании друзей и оторваться на танцполе под клубные хиты.

5 и 19 августа. Club#1. 18+

Павел Дедищев выделяется на фоне большинства отечественных комиков простым и искренним юмором, в котором с теплотой подмечает реалии современной жизни в России. Его шутки узнаваемы и понятны абсолютно разным зрителям. Резидент Labelcom! представит свой лучший материал на сцене CLUB#1. Проведите теплый и веселый вечер в кругу друзей и компании обаятельного и харизматичного комика.

Фестивали/мероприятия на открытом воздухе

Сити Квест

8 — 27 августа. Москва. 6+

В августе в столице пройдут офлайн-квесты на открытом воздухе от мобильной игры «Плюс Сити», разработанной сервисом «Яндекс Плюс». Пользователи «Плюса» смогут принять участие в увлекательных прогулках по трем тематическим маршрутам в разных районах Москвы: Тверском, Хамовниках и Якиманке. На каждом маршруте — Игрушечном, Технологичном или Цветочном — нужно будет найти и отсканировать спрятанные QR-коды, сканирование которых принесет игровые бонусы. Искать коды участникам предстоит на объектах «Яндекса» — машинах «Драйва», сумках курьеров «Доставки» или пунктах выдачи заказов «Маркета». Финальная точка маршрутов расположится на «Плюс Даче» в Парке Горького, где первые 4000 игроков, собравшие все награды, получат дополнительные призы и эксклюзивный мерч в стиле игры.

Мастер-класс по буги-вуги

6 августа. Парк Горького. 12+

Еще одно событие на «Плюс Даче» проведут «Яндекс Афиша» совместно с театральной компанией «Бродвей Москва». Участникам открытых мастер-классов по культовому танцу 80-ых представится уникальная возможность окунуться в атмосферу ленинградских вечеринок той эпохи и получить профессиональные советы от чемпионов Европы по буги-вуги Алексея и Светланы Гавриловых. На занятиях уроках опытные танцоры поделятся секретами исполнения основных элементов зажигательного танца. Мастер-классы пройдут на открытых спортплощадках «Плюс Дачи» в Парке Горького, а в конце дня всех участников ждет яркий танцевальный флешмоб.

Like Fest Summer

12 августа. Base. 6+

Like Fest снова собирает на одной площадке популярных блогеров и музыкантов. Хедлайнерами этого года станут Валя Карнавал, Джарахов, Юля Гаврилина, Xolidayboy и другие звезды. Организаторы создали множество ярких фотозон с необычными инсталляциями в стиле последних трендов — розовый Барби-корнер, футуристичные декоры из фольги, симметричные локации для трендовых рилсов в стиле Уэса Андерсона. Здесь каждый посетитель сможет снять тонну яркого контента для своих страничек в соцсетях.

Панки в городе

12 августа. Дизайн-завод. 16+

В этом году масштабный панк-фестиваль пройдет в обновленной локации сразу на двух крутых сценах при участии новых артистов. На Main Stage сыграют «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Йорш», Distemper, «ПТВП», а на Fire Stage выступят «Включай микрофон!», «Экспедиция Восход», «Влажность» и это далеко не весь лайн-ап, подготовленный для поклонников панк-культуры. Фестиваль призван воплотить дух настоящей свободы и единства для тех, кто мечтает освободиться от рутины большого города.

Скорость решает

7–13 августа. Парк Горького. 16+

31 июля началась регистрация на футбольный турнир «Скорость решает», который пройдет на площадке «Плюс Дачи». 7 августа стартует отборочный этап, а 13 августа 22 команды сыграют между собой в плей-офф. На финале турнира состоится выступление рэп-артиста Saluki, а Федор Смолов торжественно наградит победителей.

Детские события

Переполох шоу Чебурашка

3–6, 19–20 и 25–27 августа. Концертный зал «Москва». 0+

В июле состоялась премьера новой главы приключений любимого ушастого героя. Мультижанровое музыкально-цирковое шоу по мотивам самого кассового отечественно фильма рассчитано на зрителей всех возрастов. В масштабной постановке задействовано более 50 артистов, среди которых звезды мюзиклов, танцоры Todes, солисты Cirque du Soleil и чемпионы мира по акробатике. Они исполнят яркие номера с уникальными трюками под песни Сергея Жукова, который написал десять новых треков специально для шоу. Сюжет представления развернется вокруг Чебурашки, его друзей и коварной старухи Шапокляк. А гвоздем программы станет выход огромного робота Чебуратора размером больше самой сцены.

Оркестр Sonorus. Гарри Поттер

6 августа. Концертный зал «Измайлово». 6+

В честь дня рождения Гарри Поттера состоится уникальный концерт камерного оркестра Sonorus. Музыканты исполнят лучшие саундтреки к фильмам о юном волшебнике, написанные гениальным Джоном Уильямсом. Слушателей ждет погружение в волшебную атмосферу Хогвартса под аккомпанемент струнных, духовых и ударных инструментов. Благодаря небольшому составу оркестра мелодии прозвучат максимально близко к оригиналу.

Просто супер

До 9 августа. В кинотеатрах города. 0+