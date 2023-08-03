«Горький в Парке Горького»: что ждет гостей фестиваля искусств в этом году

С 11 по 20 августа в Москве во второй раз пройдет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». В программе — театрализованные шоу, концерты, спектакли, кинопоказы и научные диспуты. Арт-директор события — народный артист России Евгений Миронов.

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В этом году фестиваль приурочен сразу к двум знаменательным датам — 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя классика. Мероприятия позволят гостям больше узнать о творческом наследии литератора и просветителя, его отношении к значению культуры в жизни человека. Фестиваль уже прошел в Казани и Нижнем Новгороде под названием «Горький +», завершится он в Москве.

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Посетителей ждут более 150 событий разных форматов и жанров. Специально для фестиваля «Горький в Парке Горького» создали 13 проектов, среди которых шоу открытия «Мерцания. Легенды о Данко» и цирковое шоу «Горькийлэнд» Юрия Квятковского, серия концертов «Горький. Современники» с участием Алексея Гориболя и известных российских музыкантов, а также спектакли «Горько» Леонида Прокофьева и «Проснись!» Максима Филатова. Выступят участники музыкально-драматического проекта Андрея Фомина Clowns Orchestra.

Особенным проектом к юбилею парка станет спектакль о его первом директоре Бетти Глан «Фабрика счастья» Сергея Сотникова с Марией Смольниковой в главной роли. Для оформления сцены используются архивные чертежи фонарей, когда-то освещавших аллеи парка.

Москвичам представят премьеру спектакля «Мещане» новосибирского театра «Красный факел» в постановке Семена Серзина, выступления народного артиста России Авангарда Леонтьева с моноспектаклем «Детство» и Владимира Кошевого со спектаклем «Макар Чудра». Посетителям парка представят премьерный спектакль-променад «Нераскрытые преступления прошлого: Максим» Мобильного художественного театра. Этот проект завершит трилогию, объединяющую Казань, Нижний Новгород и Москву. Он и спектакль-квест «12 минут Горького» будут идти в течение всех 10 дней фестиваля.

Откроет фестиваль «Горький в Парке Горького» научный диспут «Несвоевременный человек» с участием Евгения Миронова, Павла Басинского, Семена Серзина и других, модератор — Оксана Ефременко. Запись можно будет посмотреть на официальной странице фестиваля.

Среди других интересных проектов — концерт «Горький и Ницше» артистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, спектакль «Горький татарин» режиссера Туфана Имамутдинова из Казани, музыкальный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей» режиссера Юрия Квятковского, художественный междисциплинарный антитеатр «Спиритический сеанс» Кати Бочавар и Петра Айду, спектакль-квест «12 минут Горького» режиссера Артема Терехина.