Почти 10 тысяч зрителей посмотрели летом правильное кино по инициативе Музея Победы

Второй этап II Майского фестиваля правильного кино подошел к завершению, его организатором выступал Музей Победы. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе учреждения.

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— Правильное кино смогли бесплатно посмотреть около 10 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Фестиваль проходил с 12 июня, фильмы были посвящены военной истории России и героям нашей страны. Свыше 60 музеев и других учреждений культуры из 38 регионов России присоединились к акции.

В рамках фестиваля можно было посмотреть анимационные и документальные отечественные фильмы различных жанров, например, документальную ленту «Обожженное детство» режиссера Ольги Бородиной. Картина рассказывает о судьбах детей, которых эвакуировали в в первый день Великой Отечественной войны из пограничного города Друскининкай.

Кроме того, для юных участников фестивали подготовили короткометражные анимационные фильмы об исторических персонажах. Как уточнили в Музее Победы, главной целью фестиваля была обозначена популяризация российского кино и усиление культурно-просветительской функции кинематографа и патриотического воспитания.